Il carro armato T-90 russo secondo gli americani è il migliore al mondo

Focus : Londra risponde al super carro armato russo con "Black Night" - : Questo mostro pesa 50 tonnellate: è il più moderno carro armato del mondo. Per questo motivo in Occidente si sono concentrati nello sviluppo di un avversario in grado di competere. Ma prima che i ...

Mondiali Volley 2018 - l’Italia di Blengini è un “carro armato” : distrutto il Belgio - azzurri a punteggio pieno : Mondiali Volley 2018, l’Italia di coach Blengini vince e convince contro il Belgio dell’ex Ct Anastasi: Zaytsev mattatore della gara Mondiali Volley 2018, l’Italia padrona di casa continua a mettere in mostra prestazioni d’altissimo livello. Dopo la vittoria contro il Giappone, oggi in quel di Firenze gli azzurri ospitavano il Belgio dell’ex tecnico Anastasi. Ebbene, non c’è praticamente stata partita, ...

Il primo carro armato italiano costruito dalla Fiat riappare in un video nel War Imperial Museum : Il moto inesorabile dei cingoli, i rabbiosi sbuffi di fumo del motore, le arrampicate su pendenze inaudite: dopo cento anni, il gigantesco Fiat 2000, il primo carro armato italiano costruito nel 1917, torna a farsi vedere in movimento nell’unico filmato esistente. La sequenza è stata ritrovata in fondo a un vecchissimo documentario inglese conserva...

Il carro di Visegrad è armato : L'Europa è troppo antica e carica di storia per cercare di capirla con la cronaca del momento. C'è una lettura diversa dall'ortodossa tradizione che fissa la nascita dell'Europa unita nel momento in cui alcuni paesi un tempo in guerra decisero di metter in comune l'acciaio con cui forgiavano le armi per uccidersi a vicenda. Ed è quella del sessantotto di Praga, Varsavia, Belgrado, non solo fulcro del ricongiungimento ...