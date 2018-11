Il cane sbrana la bimba Momenti drammatici | la terribile telefonata della mamma alla

Attaccata da 2 rottweiler mentre passeggia col suo cane - l’animale sbranato : La donna in pochi attimi si è vista piombare addosso i due grossi cani che si sono fiondati sull'esemplare di levriero che aveva al guinzaglio arrivando a sbranarlo. Il proprietario dei due rottweiler , un 37enne, è stato denunciato dai carabinieri per omessa custodia di animali.Continua a leggere

Si avventa sul cane per salvare la nipotina di 2 anni - Lisa viene sbranata dal suo pitbull : La 49enne ha tentato di sottrarre la piccola ala furia del cane ma è stata aggredita e uccisa dall'animale che teneva come cane da guardia. La nipotina ha riportato ferite serie ma non è in pericolo di vita.Continua a leggere

Adotta un pitbull al canile : pochi giorni dopo il cane la sbrana nel cortile di casa : La donna, amante ed esperta di cani, aveva Adottato in passato numerosi esemplari tra cui diversi pitbull. È evidente che c’era qualcosa che non andava in questo cane, la quello che ha fatto non deve portare a generalizzazioni sui pitbull, mia sorella questo non lo avrebbe accettato" ha spiegato la sorella della vittima.Continua a leggere