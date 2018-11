Il bene comune | l' orso e gli anglicismi devastanti

Tav - Comune di Torino vota odg per sospenderla. Di Maio : 'bene'. È polemica - : 'Oggi è un giorno segnato da questa decisione incomprensibile, masochista dei 5 Stelle a Torino sulla Tav: veramente siamo in presenza di una forza politica che continua a fare del male all'Italia e a farsi del male, l'abbiamo visto praticamente su tutte le partite delle infrastrutture sul nostro territorio nazionale'. Lo afferma il senatore del ...

'Sottosopra' - il pensiero della differenza per un cambio di civiltà : un confronto nella Casa delle donne/bene comune di Napoli : Li anticipa la filosofa Stefania Tarantino: dal movimento #metoo - spiega - inteso, secondo Cigarini, come 'leva di una politica dell'esistenza femminile, che è altra cosa da una politica di potere', ...

BRINDISI bene comune ADERISCE ALLA MANIFESTAZIONE PER DIRE NO ALLA VIOLENZA E PROMUOVERE PACE E FRATELLANZA. : ...finiscono con l'attanagliare troppo spesso e con pericolosa facilità il vivere della nostra comunità fino a sfociare infatti gravi come quelli che ci hanno fatto balzare sulle prime pagine di cronaca ...

Tirocinanti nel Comune di San benedetto. Siglato l'accordo con l'Università di Teramo : Gli stage sono relativi alla scuola di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione. Il Comune si impegna ad accogliere gli studenti iscritti mettendo a disposizione ...

BRINDISI.BBC : Quando molti anni fa - con la spinta di vari movimenti e associazioni - decidemmo di dare vita a Brindisi bene comune - avevamo ... : Siamo sicuri, che proprio come è accaduto nella nostra città, adesso in ogni paese della provincia possiamo condividere parole nuove, buona politica e tutti insieme provare a cambiare pagina per ...

'Monreale bene Comune' - una ventina i candidati nella lista del nuovo movimento politico : "Ma è l'approccio ai problemi della città che contraddistingue la nostra proposta politica. Un approccio di tipo scientifico, fatto di progetti concreti, realizzabili, che tengano conto soprattutto ...

Nel mirino dei pulitori istituzionali di Palazzo Zanca - sono finiti alcuni dipendenti dell'Atm e della MessinaServizi bene Comune : Nei giorni scorsi sono accaduti fatti incresciosi in Città, menzionati in una nota inviata dalle organizzazioni sindacali confederali al sindaco di Messina Cateno De Luca. Ad esempio : 'un dipendente ...

Lucio Battisti - figlia di Gaber scrive alla vedova Grazia Letizia Veronese/ “Eredità artistica è bene comune” : Una lettera della figlia di Giorgio Gaber alla vedova di Lucio Battisti per invitarla ad aprire l'eredità musicale del marito scomparso, da lei posta sotto controllo: ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 18:19:00 GMT)

La figlia di Gaber alla vedova di Battisti 'L eredità di un autore è un bene comune' - Musica - Spettacoli : Il giorno dopo la lettera in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto esprimere alla signora Grazia Letizia Veronese , a vent'anni dalla morte di Lucio Battisti , il suo ricordo ...

Misano Adriatico sposa la raccolta differenziata - il Comune 'bene anche nei mesi estivi' : " I misanesi hanno fatto il loro dovere per un mondo migliore, dove le materie prime si recuperano dalla raccolta differenziata e non si sprecano, ed un po' alla volta vedranno anche i benefici in ...

Acqua pubblica - i sindaci rispondono al Comitato acqua bene comune : ... ne su orientamenti di indirizzo generali , come la salvaguardia della risorsa o il principio di solidarietà nelle tariffe, che erano già stati oggetto di delibere di indirizzo di natura politica. ...