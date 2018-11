Iachini pronto a tornare in corsa | ecco la nuova probabile destinazione

calcioweb.eu

(Di sabato 3 novembre 2018) Le ultime esperienze sono state con alti e bassi per il tecnico, in particolar modo quelle con Sassuolo e Udinese, adesso il tecnico èper unaimportante esperienza ed a sorpresa. L'allenatore italiano è stato infatti contattato dalla Grecia per la panchina della Nazionale, proposto un contratto biennale. Sono in corso valutazioni da parte del tecnico, decisione entro le prossime ore con l'ex Palermo che potrebbe però aspettare la panchina di una squadra italiana.