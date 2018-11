I vaccini sono sicuri e fumare non fa male | lo dice la scienza | delle lobby

Salute - vaccini : in UE i giovani sono i più scettici : Secondo un rapporto sostenuto dalla Commissione Europea, il “Vaccine Confidence Project” 2018, sono i giovani i più scettici nei confronti delle vaccinazioni, rispetto alle generazioni più anziane, soprattutto per quanto riguarda lo “scudo” contro l’influenza. La Francia risulta il Paese con la più bassa fiducia nei vaccini antinfluenzali, con solo la metà degli intervistati che concordano sulla loro sicurezza ...

vaccini - la procura di Roma ha ribadito che alcune argomentazioni NoVax sono bufale : (Foto: Jeff Mitchell/Getty Images) La procura di Roma ha confermato, riprendendo analoghe pronunce della Corte di cassazione, che alcune delle più chiacchierate argomentazioni antiVacciniste – tra cui la correlazione con l’autismo e gli ingiusti profitti delle case farmaceutiche – sono di fatto campate in aria e non hanno motivo di essere ulteriormente discusse. In un provvedimento di tre pagine, il pubblico ministero ha ...

"I vaccini possono uccidere". L'ex lottatore erige un cartello : "Mio figlio di un anno ci è morto". Ma è polemica : Un grande cartellone con una scritta "I vaccini possono uccidere" è stato eretto a Kansas City, nello Stato americano del Missouri. L'autore è Nick Catone, ex lottatore americano, il cui figlio Nicholas Catone di un anno è morto nel sonno a causa, stando a quanto sostengono i genitori, di un vaccino anti-difterico.Secondo quanto riporta il Daily Mail Nick e sua moglie Marjorie, che ha lavorato come infermiera per 12 anni, ...

vaccini - Lorenzin vs Taverna : “Suo ragionamento è incredibile : i suoi figli sono vaccinati ma degli altri non le importa” : “Paola Taverna ha annunciato che non parlerà più di Vaccini e che ha vaccinato il figlio? Evidentemente nel M5s non ha prevalso la sua linea, che è No Vax mascherata da libertà vaccinale, ma, al momento, quella governativa”. sono le parole dell’ex ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervenuta a “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus. La deputata di Civica e Popolare definisce “incredibile” il ragionamento della vicepresidente del ...

Renzi attacca Conte : "Fare il premier è solo un passatempo"/ Pd - attacco sui vaccini : "Sono dei cialtroni!" : Renzi attacca Conte: "Fare il premier è solo un passatempo". ultime notizie Governo, il senatore del Pd all'attacco sui vaccini: "Sono dei cialtroni!"(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 12:03:00 GMT)

Vaiolo delle scimmie - parla un infettivologo : 'Non ci sono cure né vaccini' : Si è diffusa nei giorni scorsi la notizia poco confortante riguardante il primo caso di contagio [VIDEO] da Vaiolo delle scimmie in Europa, una particolare malattia simile al Vaiolo comune ma, fortunatamente, con un tasso di mortalita' inferiore. La questione continua a destare preoccupazione, soprattutto dopo la notizia del trasferimento dell'uomo, che ha contratto il virus in Nigeria, nel reparto malattie infettive del Royal Free Hospital di ...

Vaiolo delle scimmie - esperto : “Non ci sono cure né vaccini” : Il Prof. Massimo Galli, Presidente SIMIT, Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, commenta il recente caso di Vaiolo delle scimmie riscontrato in Europa. IL Vaiolo delle scimmie, IN COSA SI DIFFERENZIA? – “ll virus del Vaiolo della scimmia è un Orthopoxvirus, appartiene cioè allo stesso genere del virus del Vaiolo umano, da cui è però geneticamente piuttosto distante. Scoperto nella scimmia nel 1958, è stato isolato ...

Vaiolo delle scimmie - l'infettivologo : 'Non ci sono cure né vaccini' : Non ci sono cure né vaccini per il Vaiolo delle scimmie la cui letalità inferiore al 10%: a precisarlo è Massimo Galli , Presidente degli infettivologi della Simit, la Società italiana di malattie ...

vaccini - la maggioranza fa dietrofront : sono obbligatori per andare a scuola : Cancellato l’emendamento al Milleproroghe che avrebbe permesso per quest’anno ai bambini senza profilassi di frequentare nidi e materne

Modena. vaccini : ai nidi e alle materne solo bimbi che sono in regola : L'assessore Cavazza: 'Per frequentare bisogna almeno avere la prenotazione La priorità resta la tutela dei più fragili'. Poche decine i casi di piccoli 'no vax'

vaccini - Bussetti - Ministro dell'Istruzione - : 'I presidi - volendo - possono accettare l'autocerticazione - la responsabilità è dei genitori' : Il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti risponde alla domanda di Andrea Pennacchioli su Vaccini e autocertificazione. I presidi possono accettare a scuola bambini i cui genitori presentino un'...

vaccini - presidi non responsabili se le autocertificazioni sono false : Vaccini, presidi non responsabili se le autocertificazioni sono false Lo ha precisato il ministero dell'Istruzione a poche settimane dall'inizio dell'anno scolastico. Soddisfatti i dirigenti scolastici: "Per certificati contraffatti pagano gli autori" Parole chiave: ...