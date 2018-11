I ribelli M5S sfidano Di Maio | andare da Vespa non era vietato?

ilmessaggero

: #Salvini vuole #Fdi in maggioranza al posto dei ribelli #M5S. E lo dice a #DiMaio - giornalettismo : #Salvini vuole #Fdi in maggioranza al posto dei ribelli #M5S. E lo dice a #DiMaio - fattoquotidiano : DL SICUREZZA 5 Stelle e Lega pronti a blindare il decreto in Senato. Il Movimento minaccia espulsioni, e i ribelli… - GisellaPagano : Paola Nugnes e gli altri dissidenti 5 Stelle: chi dice no al governo su condoni e sicurezza (e mercoledì la resa… -

(Di sabato 3 novembre 2018) Per me quando questo avverrà sarà un piacere continuare a fare politica e attivismo 5Stelle da cittadina, come avevo cominciato. Spero questo piacere sia condiviso da tutti'. Non si fa attendere ...