I migranti della carovana | tramite un' ong | fanno causa a Trump

migranti - arrivano le "macchine della verità" : Il sistema digitale aiuterà le guardie di frontiera analizzando le micro espressioni facciali degli intervistati, per...

migranti - al via la seconda missione della Mare Jonio : i saluti al Porto di Palermo : "È salpata dal Porto di Palermo per la seconda missione di monitoraggio e denuncia nelle acque internazionali tra le coste italiane e la Libia. La nave italiana della piattaforma Mediterranea, all'àncora da alcuni giorni nel Porto siciliano per una sosta tecnica e di rifornimento, è in questi giorni l'unica nave in navigazione nel Mediterraneo centrale con l'essenziale funzione di testimonianza e pronta a intervenire, ...

migranti - la storia della Diciotti approda al pm Zuccaro : magistrato anti Ong : La toga sale alla ribalta della cronaca nella primavera dello scorso anno, quando ancora il tema dei flussi migratori non era così bollente, lanciando accuse pesanti nei confronto della navi delle ...

Trump ha inviato 5.200 soldati per impedire l’ingresso negli Stati Uniti dei migranti della carovana dall’Honduras : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inviato 5.200 soldati lungo il confine con il Messico per impedire l’ingresso nel paese dei migranti della carovana partita due settimane fa dall’Honduras. L’invio dei soldati arriva dopo giorni in cui Trump The post Trump ha inviato 5.200 soldati per impedire l’ingresso negli Stati Uniti dei migranti della carovana dall’Honduras appeared first on Il Post.

migranti - Conte : “L’Italia gode della fiducia di Trump e di grandi Paesi - avanti così” : Il premier Giuseppe Conte incassa i complimenti del presidente degli Stati Uniti Trump, sulle politiche migratorie e sull'economia: "Ieri le parole di Putin, oggi quelle di Donald Trump. L'Italia gode della fiducia di grandi Paesi, andiamo avanti così", ha commentato il presidente del Consiglio.Continua a leggere

migranti - in Italia non c’è nessuna invasione : gli stranieri sono l’8 - 5% della popolazione : In Italia ci sono circa 5 milioni di stranieri residenti, l'8,5% della popolazione. Di fatto, l'Italia non è il Paese con il più alto numero di immigrati, anzi: nel 2018 gli sbarchi dal Mediterraneo sono diminuiti del 90%. I dati dimostrano che la percentuale non ha subito grosse variazioni dal 2013, se non per l'incidenza sulla popolazione dovuta all'invecchiamento degli Italiani e alla diminuzione delle nascite.Continua a leggere

La falsa emergenza della carovana di migranti : Roma. Ecco cos’è per davvero la “carovana” di migranti che è partita dall’Honduras e due giorni fa ha attraversato il confine sud del Messico, con gli Stati Uniti come destinazione finale – e impossibile. E’ un movimento di persone relativamente piccolo (i marciatori effettivi sono circa cinquemila)

I migranti e le opportunità nel mondo del lavoro al centro della conferenza internazionale di Aescoomed - domani 25 e dopodomani 26 ottobre all'Ars. : I migranti e le opportunità nel mondo del lavoro al centro della conferenza internazionale di Aescoomed, domani 25 e dopodomani 26 ottobre all'Ars. Presenti il presidente della Regione, Musumeci, il sindaco di Palermo, Orlando, i ...

migranti - Salvini : 'Resta presidio fisso della polizia a Claviere' : "In attesa di incontrare il mio collega francese, l'Italia non cambia linea: a Claviere presidio fisso di polizia e verifiche a tappeto sui respingimenti di Parigi degli ultimi mesi". Lo ha annunciato ...

Il Papa al presidente della Colombia : "Unisca il Paese". Colloquio su narcotraffico e migranti : Non è mancato inoltre, prosegue il comunicato vaticano, 'un fruttuoso scambio di vedute sulla situazione politica e sociale della Regione, con speciale attenzione alle migrazioni'. Duque - che ha ...

Salvini pubblica un nuovo video della Gendarmerie che abbandona migranti in Italia : "Macron rispondi - basta prese in giro" : Un nuovo video, girato questa mattina, mostra ancora un'auto della Gendarmerie francese 'scaricare' tre migranti in territorio Italiano, a Claviere. Il video, girato da un cittadino del posto, è stato diffuso questa sera da Matteo Salvini, che l'ha 'postato' sulla propria pagina Facebook. Nelle immagini si vede arrivare una vettura, scendere da essa un poliziotto e tre persone di colore che portano degli zaini. Ai tre il poliziotto ...