I lavori più bizzarri delle star prima del successo

(Di sabato 3 novembre 2018) Whoopi Goldberg truccava i morti, Brad Pitt si travestiva da pollo, Meghan Fox da banana gigante.di scalare le vette deltante future, in gioventù, pur di sbarcare il lunario hanno accettatodavvero. Nella classifica dei più strani appena stilata da Insider il primo posto spetta a Christopher Walken, che a 16 anni domava leoni: «Da ragazzino mi esibivo in un circo itinerante con la leonessa Sheba, che però era addomesticata come un cagnolino». Anche Silvester Stallone ha lavorato coi ruggenti felini, ma non durante uno show: lui si limitava a pulirgli le gabbie nello zoo di Central Park. Whoopi Goldberg, poi, ha alle spalle un curriculum schizofrenico: muratore, lavapiatti, telefonista per una linea erotica e persino estetista per un’azienda di pompe funebri (truccava i defuntidei funerali). Anche Angelina Jolie, che non ha mai nascosto la sua ...