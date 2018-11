motorinolimits

: I dubbi di Hamilton sulle scelte di Alonso - BarbaraPremoli : I dubbi di Hamilton sulle scelte di Alonso - MotoriNoLimits : I dubbi di Hamilton sulle scelte di Alonso - f1grandprixit : #F1 | Stewart non ha dubbi: “Hamilton può raggiungere il record di Schumacher” -

(Di sabato 3 novembre 2018) Lewisnon si sente dispiaciuto per Fernando, che si prepara a correre gli ultimi due GP. Nel 2007, quando l’inglese debuttò in F1, i due vissero una stagione in McLaren che definire tesa è niente. Alla fine lo spagnolo lasciò il team e, nonostante gli anni in Renault e McLaren e anche in … L'articolo IdidiMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.