I cambiamenti climatici sono già qui | una sfida | anche economica | da vincere

cambiamenti climatici : informare - coinvolgere - agire. Un dialogo tra scienza e giornalismo : informare, coinvolgere, agire per arginare i Cambiamenti climatici: parole chiave per raccontare la ricerca sul clima, i suoi risultati e come tradurre la conoscenza scientifica in consapevolezza dell’opinione pubblica. Sfide e nuove frontiere della comunicazione sul clima saranno al centro del dibattito “Cambia il clima, cambia il modo di raccontarlo” – in programma al Festival della scienza di Genova domani 1° novembre ...

Luca Mercalli : "Stiamo subendo i primi effetti dei cambiamenti climatici - ma c'è chi ancora li nega" : ... si stanno tutte verificando e se non corriamo ai ripari consegneremo ai nostri figlio un mondo più complicato in cui vivere'. Quali sono i segni del cambiamento in atto? 'I segni sono prima di tutto ...

Dall’acqua alla salute alla sicurezza umana : ecco quali sono gli effetti dei cambiamenti climatici nel Mediterraneo : Con il bacino del Mediterraneo che sta subendo più che mai gli effetti dei cambiamenti climatici, un network internazionale di scienziati ha collaborato per sintetizzare gli effetti e i problemi ambientali da essi creati, così come i rischi che ne derivano, per facilitare i processi decisionali per affrontare la questione. Guidata dal Prof. Wolfgang Cramer (Mediterranean Institute for Biodiversity and Ecology), la prima sintesi dei molteplici ...

Climathon - la maratona internazionale il 26 ottobre a Cagliari e Sassari. Spano : lavorare assieme per l'adattamento ai cambiamenti climatici : Inoltre permette di rafforzare la cooperazione tra imprese, mondo della ricerca ed enti pubblici e una condivisione delle criticità e delle soluzioni da adottare all'interno di una rete ...

Lecce : ecco la città verde a prova di cambiamenti climatici : Le Climathon di tutto il mondo sono una iniziativa di Climate-KIC, la più grande partnership europea tra enti pubblici e privati che il 27 ottobre unisce le sfide delle città di tutto il mondo di ...

Lecce : ecco la città verde a prova di cambiamenti climatici : Si chiama I.N.U.LE (Intervento di Naturalizzazione Urbana a Lecce) il progetto vincitore dell’edizione 2018 della Climathon di Lecce. Premiata dal Sindaco della città Carlo Salvemini, l’idea che sta alla base della proposta prevede la rivalutazione delle aree urbane marginali tramite biodiversità locale per creare occasioni culturali di svago e di ritrovo per tutti i cittadini. Il progetto, realizzato da un gruppo composto da Gian ...

Torino è capitale mondiale del Climathon : la maratona delle idee sui cambiamenti climatici : Sarà l’Italia il “palcoscenico mondiale” del Climathon di quest’anno, la maratona di 24 ore in cui i “cervelloni” di tutto il mondo lavorano a soluzioni per i problemi ambientali delle città in cui vivono. È infatti Torino ad ospitare l’evento spettacolare, nel corso del quale saranno realizzati collegamenti con diverse delle città che aderiscono al Climathon 2018. Il Climathon Main Stage, dal titolo “The way we change”, ...

Mazzocca e il progetto Life Primes per ridurre i danni causati dai cambiamenti climatici : Pressola “Sala Priori” a Torino di Sangro (Ch), ilSottosegretario Regionale Mario Mazzocca è intervenuto nel workshopfinale del progetto “Life Primes” insieme ad alunni e docentidelle locali scuole primarie. “Ilprogetto – spiega Mazzocca nella sua pagina social – si propone diridurre i danni causati al territorio e alla popolazione da eventicome piene, alluvioni e mareggiate, dovuti a fenomeni meteorologiciintensi sempre ...

cambiamenti climatici - Venezia e i patrimoni Unesco sono in pericolo. Dobbiamo intervenire : Spesso non teniamo conto di come il clima – che è influenzato dal nostro stile di vita – possa essere responsabile di trasformazioni dell’ambiente e di comportamenti umani che riguardano il futuro e di come, sottovalutando tale questione, la società perda un’occasione di prevenire solidaristicamente il rischio di perdite irrecuperabili. Riprendo quanto già esposto in precedenti post dove si espone una correlazione tra crisi ...

Clima : previsto un insostenibile aumento del consumo di materie prime nel mondo entro il 2060 che contribuirà sensibilmente ai cambiamenti climatici : L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico (OECD) prevede un brusco e insostenibile aumento del consumo di materie prime nel mondo, che metterà grande pressione sull’ambiente. Il Think Tank con sede a Parigi ha dichiarato che con l’aumento della popolazione globale e l’aumento degli standard di vita, la quantità di materie prime utilizzate ogni anno aumenterà a 167 gigatoni (miliardi di tonnellate) entro il 2060 dai 90 gigatoni ...

Climathon a Torino - via alla kermesse sui cambiamenti climatici : E ci sono molte aspettative, dal momento che un sistema di economia circolare virtuoso viene ritenuto una buona misura di mitigazione delle variazioni del clima. alla fine una giuria premierà le ...

cambiamenti climatici a tavola - ecco i cibi più a rischio : Birra (foto: rez-art/iStock/Getty Images Plus) Gli avvertimenti si susseguono da anni e ormai, sostengono gli esperti, siamo con tutti i piedi in zona rossa: la soglia oltre cui sarà impossibile evitare conseguenze estreme per il clima del nostro pianeta è prossima. 2020, dicono. E se i modelli matematici di previsione avessero ragione, l’umanità dovrà ingoiare un sacco di bocconi amari. O almeno lo farà chi avrà il portafogli abbastanza pieno ...

Pomodoro : cambiamenti climatici problema ma anche opportunità : Questo a noi sembra che sia un grandissimo problema globale sul quale i nostri esperti e i nostri tecnici sono chiamati a dire il loro pensiero, ma soprattutto è un mondo di grandi opportunità alle ...

Birra a rischio estinzione - i cambiamenti climatici minacciano le coltivazioni di orzo : “Sarà sempre più rara e costosa” : Cattive notizie per gli amanti della Birra. Via via che gravi siccità e temperature estreme diventeranno più frequenti a causa dei cambiamenti climatici, i raccolti di orzo (principale ingrediente della Birra) diminuiranno in modo sostanziale. Entro il 2099, la più popolare e amata delle bevande potrebbe diventare infatti una rarità e il suo prezzo potrebbe più che raddoppiare. A lanciare l’allarme è uno studio pubblicato sulla rivista ...