Hotel Ischia Come trovare i migliori per le vacanze sull’Isola

Ischia - cede la ringhiera di un terrazzo di un Hotel 5 stelle : cade 27enne - è grave : Era in corso una festa di battesimo, quando Alessandro D’Abundo, 27 anni, si è appoggiato con la schiena alla balaustra del terrazzo . Una delle ringhiere in ferro ha ceduto e il ragazzo è caduto da un’altezza di circa quattro metri, riportando gravi ferite. È successo sabato sera a Ischia nel Grand hotel Punta Molino, struttura alberghiera a 5 stelle che nel 2017 ha ospitato il G7 dei ministri dell’Interno. Ora sull’episodio indagano i ...

