GRIP Combat Racing | Recensione | Trailer e Gameplay

(Di sabato 3 novembre 2018) Correva l’anno 1999 quando Rollcage rivoluzionò iGame con veicoli super potenti e veloci in tracciati spericolati, in grado di sfrecciare a grandi velocità anche sottosopra. A distanza di 19 anni circa, debutta su PC e Console il suo erede spirituale, ci stiamo riferendo a, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostraDopo un breve caricamento veniamo catapultati nel menu principale, da dove è possibile accedere alle modalità Campagna, Giocatore Singolo, Online o Schermo condiviso. 15 i veicoli presenti suddivisi in 4 classi, ognuno dalle caratteristiche uniche, da quelli più potenti in accelerazione o velocità a quelli pensati per la resistenza ai danni. Come accadeva in Rollcage, le grandi ruote installate sui veicoli, permettono agli stessi di gareggiare anche ...