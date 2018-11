Grande Fratello Vip | Francesco Monte riceve un messaggio dalle fan

Grande Fratello Vip - Elia Fongaro e le pazzi notte fuori dalla casa : cosa la beccano a fare alle 4 di notte : Da quando è tornato in possesso del suo cellulare, Elia Fongaro non smette di mettere like a delle foto di Instagram dell'account Jinny Minny Pinny, ovvero, il profilo di Jane Alexander . A notare la ...

Grande Fratello Vip : i ragazzi mettono del cellophane sul water e lo scherzo per Ivan Cattaneo finisce male. Guarda il VIDEO : Ieri notte San Francesco da Taranto, Stefano Sala e le Donatella hanno messo del cellophane sulla porta di camera e sul water. Ovviamente a cadere nello scherzo è stato Ivan Cattaneo (tanto per cambiare).... L'articolo Grande Fratello Vip: i ragazzi mettono del cellophane sul water e lo scherzo per Ivan Cattaneo finisce male. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip - lo scherzo finisce in disgrazia. 'Ma che c***' - disastro e disgusto sul water : finisce male lo scherzo organizzato al Grande Fratello ai danni di Ivan Cattaneo. Nella notte Francesco Monte, Stefano Sala e le Donatellas, al secolo Silvia e Giulia Provvedi, hanno pensato bene di ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte Brutalizza Giulia Salemi : 'Un amore tra noi?'. Lei crolla in lacrime : Finita la telenovela tra Francesco Monte e Giulia Salemi ? L'amore più sospirato del Grande Fratello Vip pare non dover nascere, visto che in un animato, doloroso confronto nel giardino della casa lo ...

Grande Fratello Vip 2018 - Monte scarica la Salemi : «Per me non si può parlare di innamoramento» : Francesco Monte Il rapporto tra Francesco Monte e Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello Vip proprio non decolla, col ragazzo che sembra non avere alcuna intenzione di cominciare una storia vera e propria. La giovane di origini iraniane si mostra sempre più insofferente dinanzi a questa situazione di stallo, mentre l’ex tronista, dal canto suo, reagisce con fastidio a qualsiasi tentativo della ragazza di fare chiarezza sulla loro ...

Grande Fratello Vip - Ela Weber contro Francesco Monte. Il consiglio a Giulia Salemi : 'Non ti sottomettere...' : La lite tra Giulia Salemi e Francesco Monte è sempre all'ordine del giorno nella casa del Grande Fratello Vip . Nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 novembre, i due si sono ritrovati a discutere in ...

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona e l'impensabile messaggio a Francesco Totti : Ilary Blasi di stucco : Dopo la lite avvenuta nella diretta di giovedì 25 ottobre del Grande Fratello Vip con la conduttrice Ilary Blasi , Fabrizio Corona , preso dalla rabbia, aveva promesso di rivelare notizie sconcertanti ...

Grande Fratello Vip 3 - nuovo scontro tra Francesco Monte e Giulia Salemi : "Non permettergli di trattarti così, sei un fiore e chi fa piangere un fiore fa morire un po' il mondo", le dice. Successivamente l'influencer si chiude in un silenzio che non preannuncia niente di ...

Grande Fratello Vip - cattiverie anonime contro Cecchi Paone : cosa c'è dietro / Video : 'Non ti rendi conto che interrompi sempre', 'dovresti notare gli sbadigli intorno a te', 'dormi di meno'. Alessandro Cecchi Paone è un po' offeso. Al Grande Fratello Vip hanno fatto un gioco: scrivere ...

Grande Fratello Vip - Jane contro Francesco : “Mi ha accusato di secondi fini” : Jane Alexander e Francesco Monte, scontro al Gf Vip 2018 Jane Alexander e Francesco Monte si sono scontrati al Grande Fratello Vip 3. All’attrice non sono andate proprio giù le parole che Francesco ha speso sul bacio di Giulia Salemi e Martina Hamdy. Ha detto di avere tante amiche che si amano e che avrebbe […] L'articolo Grande Fratello Vip, Jane contro Francesco: “Mi ha accusato di secondi fini” proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista, ogni lunedì sera.Oltre alla puntata in onda in prima serata, ogni giorno sarà possibile seguire il daytime nelle varie finestre in onda sulle reti Mediaset.

Grande Fratello Vip - Corona dopo aver insultato Totti fa marcia indietro : "Sei un grande" : L'ex re dei paparazzi, dopo la lite con Ilary Blasi aveva dato dell'analfabeta al capitano della Roma. Oggi arriva invece l'elogio.

Grande Fratello Vip raddoppia ancora : Alfonso Signorini e Ilary Blasi Cambio di palinsesto in arrivo per Grande Fratello Vip 2018: il reality show condotto da Ilary Blasi offrirà ancora un doppio appuntamento settimanale ai propri telespettatori. Oltre all’ottava puntata programmata per lunedì 5 novembre, gli inquilini della casa più spiata di Cinecittà troveranno ospitalità nel prime time di giovedì 8 novembre. La situazione è analoga rispetto a quella che si è verificata giovedì ...