Grande chiusura per il Trieste Science+Fiction 2018

Grande Fratello Vip raddoppia ancora e anticipa la chiusura : Doppio appuntamento per il Grande Fratello Vip. Il reality di Canale 5, condotto da Ilary Blasi e con la partecipazione di Alfonso Signorini, si appresta a vivere di nuovo una settimana intensa con ben due puntate a distanza di tre giorni l’una dall’altra. L’ottavo appuntamento con il reality più spiato d’Italia andrà in onda lunedì 5 novembre, mentre la nona puntata giovedì 8 novembre. --Se il lunedì Grande Fratello Vip si scontra, perdendo, ...

Grande Fratello VIP 2018 - gaffe di Ilary Blasi in chiusura della puntata 'incerottata' : "Sono una rincojonita" (video) : All'alba (si può dire) dell'1:31 del mattino si va a concludere una puntata decisamente blanda del Grande Fratello VIP (quì il liveblogging). Poco brio, tante lacrime ed una lunghezza ancora una volta inumana della trasmissione, cominciata dopo le 21:30 come al solito.La noia e l'ora tarda sono state due caratteristiche di questa 3° puntata , ci soffermiamo soprattutto quest'ultimo punto, ormai un difetto paradossalmente irrinunciabile che ...

Grande Fratello VIP 2018 - gaffe in chiusura della puntata 'incerottata' : "Sono una rincojonita" (video) : All'alba (si può dire) dell'1:31 del mattino si va a concludere una puntata decisamente blanda del Grande Fratello VIP. Poco brio, tante lacrime ed una lunghezza ancora una volta inumana della trasmissione, cominciata dopo le 21:30 come al solito.La noia e l'ora tarda sono state due caratteristiche di questa 3° puntata , ci soffermiamo soprattutto quest'ultimo punto, ormai un difetto paradossalmente irrinunciabile che inevitabilmente lascia ...

Chiusura in Grande stile per l'edizione 2018 di Borgo è Bellezza : Inoltre lo spettacolo ha ricordato donne che hanno dato il suo contributo alla scienza, all'educazione scolastica, all'arte e a tutte quelle che ogni giorno contribuiscono in modo insostituibile ...