Gran Bretagna | immigrato si finge ragazzino di 15 anni per iscriversi a scuola

Gran Bretagna - crescita inattesa del settore edilizio a ottobre : Segnali di crescita dal settore edilizio britannico. L'indice PMI costruzioni, secondo quanto elaborato da Ihs Markit , è migliorato, salendo nel mese di ottobre a 53,2 punti contro i 52,1 di ...

Gran Bretagna - rallenta l'indice PMI manifattura : In Gran Bretagna l'attività manifatturiera accusa, una frenata, registrando il peggior risultato da luglio 2016, ovvero dopo il "sì" del referendum alla Brexit . l'indice PMI del settore ...

Halloween : in Gran Bretagna la commemorazione dei defunti con le mummie siciliane : Ci sono tanti modi di narrare la Sicilia, terra di fascino e contraddizioni, di borghi incantati e di tradizioni che sopravvivono, a dispetto della globalizzazione. L’emittente internazionale BBC ha deciso di raccontare, in occasione della celebre ricorrenza di origine celtica di Halloween, un particolare aspetto del rapporto che lega la vita e la morte in Sicilia. Andrà infatti in onda domani, 31 ottobre, sul sito della BBC, il ...

La Gran Bretagna annuncia una tassa sui servizi digitali : LONDRA - Una Finanziaria «per un futuro migliore»: questa la promessa del cancelliere dello Scacchiere britannico Philip Hammond, che ha presentato il Budget d'autunno, l'ultimo prima di Brexit.

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA. Mustafina commovente - Russia seconda. Gran Bretagna eliminata - Lara Mori out : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, oggi è in programma la seconda giornata delle qualificazioni femminili. Domenica 28 agosto decisiva, al termine di questa giornata avremo il quadro completo di chi disputerà le varie finali in programma nei prossimi sei giorni. Si preannuncia Grande spettacolo all’Aspire Dome di Doha (Qatar) dove andranno in scena ben cinque suddivisioni: nella capitale ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : il ruggito di Mustafina sugli staggi - Russia seconda! Gran Bretagna eliminata : La Russia non ha deluso le aspettative della vigilia e si è confermato ai massimi livelli durante le qualificazioni dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) le Campionesse d’Europa hanno concluso la gara con un totale di 165.497, secondo posto provvisorio con appena tre decimi di vantaggio sulla Cina (165.196) e ad addirittura nove punti di distacco dagli inarrivabili USA (174.429). La Gran Bretagna ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA. Russia - Gran Bretagna e Brasile in pedana : che show! Mori fuori dalla finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, oggi è in programma la seconda giornata delle qualificazioni femminili. Domenica 28 agosto decisiva, al termine di questa giornata avremo il quadro completo di chi disputerà le varie finali in programma nei prossimi sei giorni. Si preannuncia Grande spettacolo all’Aspire Dome di Doha (Qatar) dove andranno in scena ben cinque suddivisioni: nella capitale ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Milton 2018 : Italia seconda nell’inseguimento a squadre femminile. Azzurre superate in finale dalla Gran Bretagna : L’Italia centra un ottimo secondo posto nell’inseguimento a squadre femminile a Milton (Canada), nella seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Il quartetto azzurro formato da Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Simona Frapporti e Silvia Valsecchi, dopo la Grande qualifica, si è dovuto arrendere alla superiorità della Gran Bretagna in finale. Il quartetto formato da Laura Kenny, Katie Archibald, Elinor Barker e Eleanor ...

Gran Bretagna - vendite al dettaglio in calo a settembre : A settembre i consumi nel Regno Unito sorprendono in negativo gli analisti , in calo rispetto al mese precedente. Secondo l'Office for National Statistics, nel mese in esame, le vendite al dettaglio ...

Gran Bretagna - l'inflazione si contrae oltre le attese : Decelera al 2,4% annuo l'inflazione nel Regno Unito . Lo rileva l'Office for National Statistics , ONS, , spiegando che i prezzi, nel mese di settembre, hanno registrato un decremento rispetto al 2,7% ...

BREXIT - 3 SCENARI PER L’USCITA DELLA Gran Bretagna DALL’UE/ Ultime notizie - in ogni caso ci saranno scontenti : BREXIT, rush finale, ma resta il "caso Irlanda". Ultime notizie, intesa complicata fra Londra e Bruxelles per la questione irlandese: il nord è parte del Regno Unito(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:40:00 GMT)

Gran Bretagna - Francia e Germania : serve inchiesta su scomparsa Khashoggi : Riad ha promesso che risponderà "a qualsiasi azione con una più Grande", sottolineando che la superpotenza petrolifera "svolge un ruolo efficace e vitale nell'economia mondiale".

La Gran Bretagna è uno stato falso più di qualunque altro - : Di fatto, dopo aver visitato Mosca lo scorso febbraio, Dudley ha descritto i suoi contatti con la russa Rosneft come eccezionali, nonostante l'aggravarsi delle tensioni geopolitiche nel mondo. Nel ...

Allarme bambini obesi. Così la Gran Bretagna "restringe" pizze e torte : Tesoro, mi si è ristretta la pizza. Per il bene dei più piccoli, in questo caso. In un Paese - il Regno Unito - in cui la percentuale dei bambini tra i 10 e gli 11 anni "gravemente obesi" ha toccato il record (4,2%), il governo ha deciso di passare alle misure drastiche. Avere più opzioni salutari nei menù di ristoranti, pub e fast-food, si è capito, non è un incentivo sufficiente a mangiare meglio. Per questo Londra ha deciso di intervenire ...