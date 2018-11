Gp Malesia | Rossi | ' Intelligente anticipare la partenza'

MotoGP - GP Malesia : Rossi - passi in avanti : 'Buon feeling sul bagnato' : Ottime qualifiche per Valentino Rossi, che partirà dalla prima fila nella seconda casella nel GP di Malesia , penultimo Gran Premio della stagione. Davanti a tutti ci sarà l'altra Yamaha del Team ...

Motogp - Malesia : pole di Marquez davanti a Zarco e Rossi : Marc Marquez si prende anche la pole position nella penultima gara della stagione, a Sepang in Malesia. Il sette volte campione del mondo ha messo la sua Honda davanti alla Yamaha satellite del francese Johann Zarco e davanti alla Yamaha di Valentino Rossi che completa così la prima fila. Quarto posto per Andrea Iannone con la sua Suzuki, quinto Andrea Dovizioso, primo dei pilota Ducati. Jorge Lorenzo visto il suo infortunio al polso ha deciso ...

Malesia : pole di Marquez davanti a Zarco e Rossi : Marc Marquez (Repsol Honda Team) conquista la pole in Malesia sul bagnato anche dopo una scivolata, senza conseguenze. In prima fila con lui le Yamaha di Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3) che beffa all’ultimo Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), terzo a 0,848s da Marquez. Andrea Dovizioso (Ducati Team) cade nel finale e scatterà dalla […] L'articolo Malesia: pole di Marquez davanti a Zarco e Rossi sembra essere il primo su ...

MotoGp - Marquez in pole a Sepang - Rossi in prima fila : la griglia di partenza del Gp della Malesia : ... al termine delle quali le Yamaha di Zarco e Rossi hanno ottenuto un'importante prima fila alle spalle del campione del mondo. Finale amaro per Andrea Dovizioso, che proprio mentre effettuava il suo ...

Valentino Rossi - GP Malesia MotoGP 2018 : “Soddisfatto del terzo tempo. Con la pioggia la Yamaha va forte” : Valentino Rossi è molto soddisfatto al termine delle qualifiche del GP della Malesia 2018, penultima prova del Mondiale MotoGP. Sul tracciato bagnato di Sepang, il centauro italiano ha ottenuto il terzo tempo alle spalle dello spagnolo Marc Marquez (Honda) e del francese Johann Zarco (Yamaha Tech3), conquistando la prima fila nell’ultimo tentativo utile, grazie ad un ottimo t-4. Una gara che, da questo punto di vista, si prospetta positiva ...

MotoGp – Marquez in pole a Sepang - Rossi in prima fila : la griglia di partenza del Gp della Malesia : Marc Marque conquista la sua 80ª pole position a Sepang: la griglia di partenza del Gp della Malesia 80ª pole position per Marc Marquez: lo spagnolo della Honda ha chiuso davanti a tutti le qualifiche del Gp della Malesia, certo dunque di partire domani dalla prima casella in griglia sul circuito di Sepang. Un sabato complicato in pista sul circuito SIC a causa della pioggia che ha costretto i commissari di gara a rimandare di oltre ...

MotoGP - GP Malesia 2018 : risultato qualifiche. Pole di Marc Marquez - Valentino Rossi in prima fila! 5° Dovizioso : Quando il meteo diventa protagonista è sempre Marc Marquez-time! Lo spagnolo, infatti, centra la Pole position del Gran Premio di Malesia 2018 della MotoGP al termine di una qualifica condizionata dall’asfalto bagnato per colpa della pioggia caduta dopo la quarta sessione di prove libere. Il campione del mondo ha, come sempre, trovato il giusto feeling e ha stampato un ottimo 2:12.161 e nessuno è stato in grado di avvicinarsi. Per ...

Pole con caduta per Marquez - il bagnato non spaventa Valentino Rossi nelle qualifiche del Gp della Malesia : Marc Marquez super anche sul bagnato, bene Valentino Rossi nelle qualifiche del Gp della Malesia. Vinales in difficoltà nel sabato di Sepang Dopo un’interruzione di circa un’ora a causa delle condizioni avverse della pista per colpa della pioggia, i piloti della MotoGp sono finalmente potuti scendere in pista a Sepang per le qualifiche del Gp della Malesia. Nonostante una caduta a poco meno di 5 minuti dal termine, è Marc ...

MotoGp – Terminate le Fp3 del Gp della Malesia : Vinales davanti a tutti a Sepang - Rossi più lontano [TEMPI] : Maverick Vinales davanti a tutti nelle Fp3 del Gp della Malesia: Dovizioso lavora solo sul passo gara, Valentino Rossi cerca il feeling perfetto Sono andate in scena nella notte italiana le Fp3 del Gp della Malesia: sulla pista di Sepang, reduce dalla splendida vittoria in Australia, è stato Maverick Vinales, con la sua M1, il pilota più veloce. Alle spalle dello spagnolo della Yamaha un ottimo Mac Marquez, seguito da Jack Miller e Dani ...

LIVE MotoGP - GP Malesia 2018 : qualifiche in DIRETTA. Valentino Rossi e Dovizioso a caccia della pole position! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP della Malesia 2018 di MotoGP, penultimo round del Mondiale. Sul circuito di Sepang primo giorno di affinamenti e ricerca di velocità su uno dei tracciati maggiormente graditi dai piloti. Una pista varia, con tratti veloci e lenti, in cui conta sia la guidabilità che l’accelerazione. Aspetti fondamentali per essere veloci sull’asfalto asiatico e centrare gli obiettivi ...

MotoGP - GP Malesia 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Vinales il migliore davanti a Marquez e a Miller - Dovizioso e Valentino Rossi in Q2 gestiscono - Lorenzo non correrà a Sepang : E’ stato Maverick Vinales il migliore delle prove libere 3 e della classifica combinata in MotoGP del GP della Malesia 2018, penultimo round del Mondiale della massima cilindrata. Lo spagnolo della Yamaha, reduce dalla brillante vittoria di Phillip Island (Australia), ha dimostrato di saperci fare anche sull’asfalto malese ottenendo il best time di 1’59″231, distanziando di 26 millesimi la Honda di Marc Marquez e di 144 ...

Malesia : il venerdì a Rins. Dovizioso e Rossi 2° e 4° : Il più veloce nel venerdì del GP della Malesia a Sepang è Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) che ferma il crono sull’1:59.608 e si porta al comando del secondo turno e della combinata. Il tempo di Rins arriva con il prototipo che ieri, per un problema tecnico, ha preso fuoco. Andrea Dovizioso (Ducati Team) è […] L'articolo Malesia: il venerdì a Rins. Dovizioso e Rossi 2° e 4° sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

MotoGP - sorpresa Rins nelle libere in Malesia. Big tutti vicini : quarto Rossi : Un sorprendente Alex Rins fa segnare il miglior tempo nella prima giornata di prove libere del Gran Premio della Malesia, penultima prova del Mondiale MotoGP. Con l'1.59.608 ottenuto nella sessione ...