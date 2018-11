Gp Malesia | Lorenzo dà forfait

Malesia : niente da fare per Lorenzo : Jorge Lorenzo si ritira dal GP della Malesia e per la seconda volta consecutiva è costretto a fermarsi a causa delle condizioni fisiche. Come in Australia, il pilota del Ducati Team effettua le prime sessioni di libere, le porta a termine con fatica ma non prende parte alle qualifiche del sabato. Reduce dall’intervento che gli […] L'articolo Malesia: niente da fare per Lorenzo sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

MotoGP - GP Malesia 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Vinales il migliore davanti a Marquez e a Miller - Dovizioso e Valentino Rossi in Q2 gestiscono - Lorenzo non correrà a Sepang : E’ stato Maverick Vinales il migliore delle prove libere 3 e della classifica combinata in MotoGP del GP della Malesia 2018, penultimo round del Mondiale della massima cilindrata. Lo spagnolo della Yamaha, reduce dalla brillante vittoria di Phillip Island (Australia), ha dimostrato di saperci fare anche sull’asfalto malese ottenendo il best time di 1’59″231, distanziando di 26 millesimi la Honda di Marc Marquez e di 144 ...

Malesia : venerdì positivo per Dovizioso. Lorenzo in forse : E’ iniziato in modo positivo per Andrea Dovizioso il weekend di gara sul circuito di Sepang, dove domenica alle ore 15:00 locali (le 8:00 in Italia) si correrà il GP della Malesia. Il pilota del Ducati Team ha infatti concluso la giornata al secondo posto, con il crono di 1:59.697 ottenuto nella prima sessione del […] L'articolo Malesia: venerdì positivo per Dovizioso. Lorenzo in forse sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

MotoGP - GP Malesia 2018. Jorge Lorenzo torna a Sepang : 'Ci proverò nelle Libere - poi vederemo per il weekend' : Saltare tre gare, quando sul tuo curriculum figurano 5 Mondiali vinti, è una vera eternità. Un digiuno che Jorge Lorenzo vuole interrompere il prima possibile. Dopo aver dovuto rinunciare per ...

Jorge Lorenzo - GP Malesia MotoGP 2018 : “La mia priorità è provare a correre qui a Sepang. Non penso al futuro in Honda” : Jorge Lorenzo non riesce a stare lontano dalle corse. Il pilota spagnolo della Ducati, costretto a dare forfait negli ultimi tre round del Mondiale 2018 di MotoGP per problemi fisici piuttosto seri che lo hanno portato anche a sottoporsi ad un’operazione per minimizzare la frattura al legamento del polso sinistro, è a Sepang (Malesia) per il penultimo weekend stagionale e cercare di essere in gara. Il maiorchino è stato dichiarato ...

MotoGp – Lorenzo dichiarato fit a Sepang - ma la decisione di Jorge arriverà solo dopo le Fp1 del Gp della Malesia : I medici danno l’ok a Jorge Lorenzo per gareggiare a Sepang: il maiorchino della Ducati dichiarato fit per il Gp della Malesia Jorge Lorenzo è tornato! dopo tre gare lontano dalla pista, il maiorchino della Ducati è pronto a riprovarci. Reduce da un brutto doppio infortunio, causato dalle cadute ad Aragon e in Thailandia, Jorge Lorenzo vuole mettercela tutta per finire al meglio la sua avventura in Ducati. AFP/LaPresse dopo un ...

MotoGP - GP Malesia. Appiedati anzitempo? Iannone - Lorenzo e Bautista : tre piloti - tanti rimpianti : Casi estremi forse, ma sintomatici di un mondo che difficilmente concede ulteriori possibilità. Ci sono anche ragioni personali a monte, caratteri complessi da conciliare, incomprensioni difficili da ...