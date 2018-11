Gp della Malesia – Cambiano gli orari delle gare | sveglia presto per la MotoGp

Moto2 – Alex Marquez conquista la pole del Gp della Malesia - il match point di Bagnaia parte dalla 2ª fila : Alex Marquez in pole position al Gp della Malesia: Pecco Bagnaia chiude la seconda fila in Sepang Dopo la pole position di Jorge Martin, sono scesi in pista a Sepang i piloti della Moto2 per le qualifiche del Gp della Malesia. Il più veloce è stato il fratello minore del campione del mondo di MotoGp, Alex Marquez, alla sua terza pole stagionale, seguito da un fantastico Luca Marini e dal francese Quartararo. Bisogna andare alla fine della ...

Moto3 – Martin-Bezzecchi - che sfida a Sepang! Lo spagnolo in pole al Gp della Malesia : Jorge Martin conquista una splendida pole position al Gp della Malesia: Bezzecchi beffato per pochissimi millesimi In attesa di vedere in pista i campioni della MotoGp sfidarsi per le qualifiche del Gp della Malesia, i più giovani del motomondiale sono scesi in pista a Sepang a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza. In Moto3 è Jorge Martin il poleman del Gp della Malesia che ha battuto sul finale un ottimo Bezzecchi, per ...

MotoGp – Infortunio Lorenzo : Jorge in difficoltà in Malesia - la decisione del maiorchino e della Ducati : Jorge Lorenzo troppo dolorante anche a Sepang: il maiorchino della Ducati rinuncia anche al Gp della Malesia Niente da fare per Jorge Lorenzo: il maiorchino della Ducati, operato la settimana scorsa per l’Infortunio al polso procuratosi nelle Fp2 del Gp della Thailandia, che lo ha costretto a saltare le gare a Buriram, in Giappone e Australia, ha deciso di saltare anche il Gp della Malesia. Dopo un periodo di riabilitazione ...

MotoGp – Terminate le Fp3 del Gp della Malesia : Vinales davanti a tutti a Sepang - Rossi più lontano [TEMPI] : Maverick Vinales davanti a tutti nelle Fp3 del Gp della Malesia: Dovizioso lavora solo sul passo gara, Valentino Rossi cerca il feeling perfetto Sono andate in scena nella notte italiana le Fp3 del Gp della Malesia: sulla pista di Sepang, reduce dalla splendida vittoria in Australia, è stato Maverick Vinales, con la sua M1, il pilota più veloce. Alle spalle dello spagnolo della Yamaha un ottimo Mac Marquez, seguito da Jack Miller e Dani ...

LIVE MotoGP - GP Malesia 2018 : qualifiche in DIRETTA. Valentino Rossi e Dovizioso a caccia della pole position! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP della Malesia 2018 di MotoGP, penultimo round del Mondiale. Sul circuito di Sepang primo giorno di affinamenti e ricerca di velocità su uno dei tracciati maggiormente graditi dai piloti. Una pista varia, con tratti veloci e lenti, in cui conta sia la guidabilità che l’accelerazione. Aspetti fondamentali per essere veloci sull’asfalto asiatico e centrare gli obiettivi ...

MotoGP - Gli orari del Gran Premio della Malesia su Sky Sport MotoGP HD : Durante le gare delle tre categorie, grazie al Match Center dell'App, è possibile accedere ai tempi ufficiali Dorna e alla cronaca scritta in real time. E con il liveblog l'opportunità di vivere in ...

Andrea Dovizioso - GP Malesia MotoGP 2018 : “Giornata produttiva - ottimo lavoro in vista della gara” : Andrea Dovizioso può ritenersi estremamente soddisfatto delle prove libere che hanno aperto il lungo weekend riservato al GP di Malesia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha firmato il miglior tempo nella prima sessione e poi nella seconda si è concentrato sul passo gara, non puntando sul time-attack e chiudendo in settima posizione. Il pilota della Ducati, che in questo venerdì ha provato anche soft e media al posteriore, ...

Gp della Malesia - spavento in pit lane : prende fuoco la Suzuki di Rins : Tanto fumo, un po' di paura e per fortuna nessun ferito. Il Gp di Malesia comincia nel segno dell'imprevisto: la Suzuki di Alex Rins, nella giornata che precede le prime libere della gara di Sepang, ...

MotoGp – Lorenzo dichiarato fit a Sepang - ma la decisione di Jorge arriverà solo dopo le Fp1 del Gp della Malesia : I medici danno l’ok a Jorge Lorenzo per gareggiare a Sepang: il maiorchino della Ducati dichiarato fit per il Gp della Malesia Jorge Lorenzo è tornato! dopo tre gare lontano dalla pista, il maiorchino della Ducati è pronto a riprovarci. Reduce da un brutto doppio infortunio, causato dalle cadute ad Aragon e in Thailandia, Jorge Lorenzo vuole mettercela tutta per finire al meglio la sua avventura in Ducati. AFP/LaPresse dopo un ...

MotoGP - la conferenza LIVE dal GP della Malesia 2018 : Il GP della Malesia si apre come sempre con la conferenza piloti, da seguire su Sky Sport MotoGP, canale 2018, a partire dalle 10, oltre che su skysport.it e sull'App di Sky Sport . Il Sepang ...

MotoGP - GP Malesia 2018 : tutti i numeri della Ducati : Maverick Vinales ha vinto domenica il suo quinto gran premio in MotoGP, il 21 esimo in carriera. Yamaha interrompe così a 25 la striscia di gare senza successi in top class, la più lunga di sempre per ...

Moto3 - GP Malesia 2018 : penultimo atto della saga ‘Martin vs Bezzecchi’ - attenzione però al terzo incomodo Di Giannantonio : E dopo lo splendido scenario di Phillip Island (Australia), è la volta di Sepang (Malesia), penultimo atto del Mondiale 2018 di Moto3. Nella minima cilindrata, contrariamente a quanto è accaduto e sta accadendo nelle altre due classi, il campionato è aperto a tre piloti. La corsa australiana infatti ha sorriso a Fabio Di Giannantonio (terzo nella classifica iridata), ora distante solo 20 lunghezze da Jorge Martin, leader della graduatoria ...

MotoGP - GP della Malesia : le emozioni delle ultime edizioni : 2017 " Dovi e Jorge, che lotta. Si parte sotto la pioggia e Zarco prende il comando, con le Honda Repsol di Marquez e Pedrosa dietro a lui, seguite dalle Ducati ufficiali di Lorenzo e Dovizioso. Le ...

Moto2 – Frattura al polso - Stefano Manzi salta il Gp della Malesia : il sostituto del team Forward : Stefano Manzi costretto a saltare il Gp della Malesia: una Frattura al polso sinistro ferma il giovane della Forward Racing Che sfortuna per Stefano Manzi: il giovane pilota italiano è costretto a saltare il Gp della Malesia a causa di un infortunio. Il riminese della Forward Racing si è sottoposto ad una serie di accertamenti lunedì mattina a Melbourne, dai quali è emersa una Frattura al polso sinistro. Manzi dunque è costretto a saltare ...