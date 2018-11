Governo | Salvini a Di Maio Andiamo avanti uniti con M5S

Sondaggi : ampi consensi per il Governo - Salvini leader e M5s in calo - : E' Matteo Salvini ad essere percepito, secondo i Sondaggi, come il vero capo del governo gialloverde. Nonostante questo la Lega è leggermente in calo, così come il M5S. Tra i politici, ai primi posti, ...

Sondaggi elettorali - per gli italiani il vero capo del Governo è Salvini : M5s perde consensi : Salvini straccia Conte e Di Maio: secondo il Sondaggio realizzato da Demos per la Repubblica è il leader della Lega il vero capo del governo M5s-Lega, nettamente staccati sia il presidente del Consiglio che il suo altro vice. In calo i consensi dell'esecutivo, con il M5s che perde quasi il 2% in un mese.Continua a leggere

Sondaggi - Salvini è il leader più gradito e ancora più forte nel Governo : per il 58% “è lui che comanda”. M5s cala al 27 - 6% : La Lega resta il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani e continua a gravitare intorno a quota 30 per cento. Sono gli esiti del Sondaggio realizzato da Demos per La Repubblica, secondo cui a cinque mesi dalle politiche del 4 marzo il Carroccio è l’unico partito che cresce, fagocitando gli altri. Anche il Movimento 5 stelle, sceso nella rilevazione al 27,6%, cinque punti sotto il risultato delle urne. Allo stesso modo, Matteo ...

Matteo Salvini - il piano di guerra per l'8 dicembre : così il leghista si prende il Governo : Importante è la gente vera, facciamo vedere al mondo che l'Italia vuole stare tranquilla, sicura'. L'adunata leghista dell'Immacolata però non a caso arriva dopo quella organizzata pochi giorni fa al ...

Salta il taglio delle accise sulla benzina promesso da Salvini - lui si giustifica : “Non Governo da solo” : Il taglio delle accise sulla benzina promesso da Matteo Salvini non ci sarà nella prossima legge di Bilancio. Il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio si giustifica: "Non riesco a fare tutto e subito. Se governassi da solo potrei fare tante cose velocemente. Non governo da solo. Nel 2019 interverremo sulle accise più vecchie".-- Il taglio delle accise sulla benzina promesso da Matteo Salvini e dalla Lega non ci sarà nella prossima ...

Taglio accise - Salvini manca la promessa : “Non Governo da solo”. Poi sbaglia prezzo : “Un litro di verde? 1 - 4 euro” : L’aveva promesso in campagna elettorale con un video postato sui social. Eppure nella manovra Matteo Salvini manca una promessa elettorale: il Taglio delle accise che pesano sul costo del carburante portando l’Italia ad avere “la benzina più cara d’Europa”. Oggi Salvini, intervenuto all’Assemblea degli armatori italiani a Roma, prova a giustificarsi: “Non sono al governo da solo”. Colpa dei 5 ...

Matteo Salvini apre ad un Governo monocolore della Lega : Matteo Salvini punta ad un governo monocolore leghista senza i grillini. “Se governassi da solo potrei fare tante cose più

Salvini attacca Renzi : 'Gli italiani non sono scemi - che hai fatto in 6 anni di Governo?' : Matteo Salvini sceglie ancora una volta una diretta su Facebook per veicolare il suo pensiero. Un intervento che ha in oggetto l'attribuzione della massima vicinanza alle popolazioni colpite dal maltempo, alle vittime e ai tanti uomini dello Stato, in particolare i Vigili del Fuoco, che si stanno spendendo ai fini della sicurezza nazionale, ma non solo. C'è spazio per sottolineare che la sua presenza in Qatar gli ha permesso di prendere contatto ...

Di Maio e Salvini : Pil colpa Governo Pd : 15.15 "Vedrete che con la Manovra del popolo non solo il Pil si riprenderà, ma anche la felicità degli italiani". Così il vicepremier, Di Maio, sui dati sul Pil. "Il risultato del 2018 dipende dalla Manovra approvata nel 2017 e targata Pd. La nostra deve ancora essere approvata,non può aver avuto alcun effetto". L'altro vicepremier Salvini: "Se il Pil rallenta è perché quelli di prima ubbidivano a Bruxelles"."Il Pd e Renzi hanno governato per ...

Berlusconi a Salvini : “Ferma questo Governo e torniamo a governare insieme” : Berlusconi torna a parlare di Governo e degli amici della Lega “Non oso fare previsioni, ma ai nostri alleati della Lega, con i quali governiamo bene molti territori, dico: dateci una data entro la quale metterete fine a questa alleanza innaturale” con il M5s, ha affermato Berlusconi.. “Ci saranno elezioni territoriali e cittadine. Non so come potremo andare ancora a elezioni con una Lega che continua a ignorare il programma ...

Decreto sicurezza - il retroscena sui ribelli grillini contro Salvini : come vogliono affossare il Governo : La battaglia più cruenta tra Lega e M5s si combatterà al Senato, dove il gruppo di 'dissidenti' del Movimento Cinque Stelle sarebbe orientato, secondo quanto riporta Repubblica, a non partecipare al ...

Lampi sul Governo. La Lega : "Problema nei 5s - ma può diventare di coalizione...". Salvini sereno se ne vola in Qatar : Il cattivo tempo sul governo forse è arrivato un po' prima di quanto ci si aspettasse. Ma è arrivato, come prevedevano già a settembre autorevoli dirigenti della Lega. La previsione era questa: "Prima o poi, quella parte del Movimento 5 stelle più insofferente al contratto di governo con noi si farà sentire. E si potrà aprire una crisi". Una consapevolezza se vogliamo anche ovvia, ma che comunque, banale ...

Governo del cambiamento di idee. Su Tap - Ilva e condoni i grillini sono diventati salviniani : Doveva essere il Governo del cambiamento e diciamo la verità un netto cambiamento c’è stato: non si era mai visto un vicepremier, ministro dello Sviluppo economico e Lavoro, dire tante falsità e dimostrare oltre che incoerenza una preoccupante incompetenza. Il Movimento 5Stelle in campagna elettorale prometteva ogni cosa. Andavano a Taranto e promettevano la chiusura dell’Ilva. Andavano in Val Susa e promettevano il blocco della Tav. Andavano a ...

Governo - tra Salvini e Di Maio ci sono le banche. Tensione registrata : Governo, Tensione all’interno tra Salvini e Di Maio Di fatto la situazione sempre più tesa sul fronte dello spread potrebbe presto colpire gli istituti di credito. Di fatto le banche in questo momento sono in prima linea per esposizione sul fronte della battaglia economica che si sta combattendo sui mercati dopo il varo del Defda parte dell’esecutivo. Il ministro Salvini ha però voluto rassicurare proprio le banche nel corso del suo ...