Governo nuovo | tartassati vecchi

In Baviera Csu e Liberi elettori annunciano l’accordo sul nuovo Governo regionale : I Cristiano sociali e i Liberi elettori hanno trovato l’accordo per dare vita al nuovo governo di coalizione in Baviera. «Ce l’abbiamo fatta», ha commentato il leader della Csu Markus Soeder. «C’è la svolta», gli ha fatto eco Hubert Aiwanger, leader dei Liberi elettori. Non sono stati forniti dettagli sul contento dell’accordo o sulle nomine nel nu...

Brasile - l’astronauta Marcos Pontes sarà il Ministro della Scienza del nuovo Governo Bolsonaro : ecco il futuro della base spaziale di Alcantara : Il futuro Ministro della Scienza e Tecnologia del Brasile, l’astronauta Marcos Pontes, ha difeso la possibilità di affittare a terzi la base spaziale di Alcantara, nello stato del Maranhao. La questione e’ in fase di negoziazione tra il governo brasiliano e quello degli Stati Uniti all’interno dell’Accordo di salvaguardia tecnologica bilaterale. Secondo il futuro Ministro, la questione “non viola in alcun modo la ...

Khashoggi - nuovo attacco di Erdogan 'L ordine è arrivato dai più alti livelli del Governo saudita' : Pertanto, non ho motivo di credere che il suo omicidio rifletta la politica ufficiale del regno - scrive Erdogan - In questo senso, sarebbe sbagliato considerare l'uccisione di Khashoggi come un '...

RCC * Mulè - FI - : ' L'unico collante del Governo è quello di stare seduti sulle poltrone e occupare tutto - per i grillini è uno sport nuovo e gli piace ' - : Nulla di nuovo sotto il sole, ma per i grillini è uno sport nuovo. Come gli piace ai ragazzi!" Sull'ultimatum di Berlusconi a Salvini. "Se tu vieni meno alle promesse che hai fatto agli elettori ...

Nomine - nuovo Governo vecchie spartizioni : È passato quasi un mese da quando, il 2 ottobre scorso, abbiamo denunciato il fatto che, in un momento delicato della vita politica del Paese e con i mercati in subbuglio, la Consob, l'organismo di ...

In Assia nuovo flop Cdu e Spd. Il Governo Merkel ora traballa : La politica federale ha molto contribuito al pessimo risultato della Spd il peggiore dal 1946 e 'lo stato del governo federale è inaccettabile', ha dichiarato minacciando sfaceli. La prossima sfida ...

Il nuovo Governo iracheno è ancora incompleto : L’esecutivo di Mahdi potrebbe segnare la fine dei governi divisi su base settaria, oppure un loro nuovo inizio, secondo l’analista Salim Suzah. Leggi

Governo a muso duro con Ue : "Escluso nuovo documento" : La bocciatura di Bruxelles alla manovra italiana, primo caso nella storia Ue, è arrivata e con lei la richiesta di presentare entro tre settimane un nuovo documento programmatico di bilancio che ...

Conte : “ Questo Governo durerà! Di Maio : “Ora nuovo gruppo Ue” : Conte: “ Questo Governo durerà! Di Maio: “Ora nuovo gruppo Ue” Il debutto di Giuseppe Conte, il lancio di un nuovo progetto per l’Europa a firma Luigi Di Maio e il ritorno di Beppe Grillo che entra con una “manina finta” e parla “di riforma dei poteri del capo dello Stato”. La due giorni di Italia 5 stelle si è chiusa al Circo Massimo di Roma con la benedizione dei leader vecchi e nuovi: un tagliando per il Movimento di Governo che ora più che ...

Confindustria ha chiesto di nuovo al Governo di cambiare la manovra : La manovra va corretta, rafforzando la crescita: il problema non è tanto lo sforamento del deficit e l'abbassamento del rating deciso da Moody's , che 'era nelle cose', ma vincere la sfida dello ...

RIMPASTO DI Governo IN FRANCIA : CASTANER NUOVO MINISTRO INTERNI/ Macron promuove Jean-Michel Blanquer : Macron e il RIMPASTO di GOVERNO in FRANCIA: c'è spazio anche per la promozione di Jean-Michel Blanquer che da MINISTRO dell'Educazione Nazionale diventa anche quello dei Giovani. (Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 22:27:00 GMT)

