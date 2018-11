Governo | la difficile mediazione di Conte stretto tra i numerini e i 2 soci

Conte minaccia le dimissioni. Per il Governo è la giornata più difficile : È scontro tra Lega e M5s sul decreto fiscale. La tensione elevata tra i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, si consuma a suon di dichiarazioni a distanza, mentre i pentastellati lanciano un aut aut dai toni ultimativi all'alleato di governo : il testo del decreto va cambiato altrimenti non lo votiamo. Con il sottosegretario al Mef, Laura Castelli, che parla senza mezze misure di "problema politico". Ma la Lega ...

"Ora per la Lega diventa più difficile fare politica. Ripercussioni per il governo? Direi di no". Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo la decisione del Tribunale del riesame di Genova che ha confermato il sequestro dei 49 milioni della Lega.