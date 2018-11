Governo - Di Maio : 'C'è un contratto e va rispettato dalla Lega e dal M5s' | Salvini rassicura : 'Nessuna polemica' : "Abbiamo firmato un contratto che va rispettato da entrambi i contraenti". Lo ricorda il vicepremier Luigi Di Maio , dopo le tensioni nella maggioranza per alcuni temi "caldi", come la prescrizione o ...

Governo - Salvini a Di Maio "Andiamo avanti uniti con M5S" : "Nessuna polemica, con il Movimento 5 Stelle stiamo lavorando bene. Il nostro Governo ha un'altissima popolarità e in 5 mesi abbiamo fatto più di chiunque altro. Sono molto soddisfatto per le leggi fatte e per quelle in cantiere. Legittima difesa, reddito di reinserimento al lavoro, stop sbarchi, riforma della Fornero. Andiamo avanti uniti per il cambiamento del paese". Lo sottolinea in una nota Matteo Salvini, ...

Luigi Di Maio - avvertimento a M5s e Giancarlo Giorgetti : 'Chi non crede nel Governo è un rischio' : 'Esiste un contratto e va rispettato da entrambe le parti'. Luigi Di Maio sceglie il Corriere della Sera per lanciare il suo diktat alla Lega e alla minoranza del M5s . Niente scherzi, a cominciare ...

Governo - Di Maio avvisa la Lega : c'è un contratto e va rispettato | Reddito di cittadinanza operativo a inizio del 2019 : "Se vedo un problema non è nelle risorse o nelle norme ma quando qualcuno non crede in quello che stiamo facendo. Se qualche membro del Governo non crede in quello che stiamo facendo, allora è un rischio per i cittadini prima di tutto". Così il vicepremier dopo la polemica con Giorgetti

Governo - scoppia il caso Giorgetti Insorge Di Maio - Conte irritato : scoppia il caso Giorgetti nel Governo. Le affermazioni del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il leghista Giancarlo Giorgetti, sul reddito di cittadinanza ("Ha complicazioni attuative non indifferenti. Se riuscirà a produrre posti di lavoro, bene. Altrimenti... Segui su affaritaliani.it

Muos - Trizzino (M5s Sicilia) : “Lo smantelleremo. Di Maio lo dirà presto”. Difesa : “Unica voce è quella del Governo” : Il Muos verrà smantellato. Anzi no, il Muos rimane dove. Contrordine: sul Muos vale solo la parola del governo. È un vero e proprio cortocircuito quello che si è scatenato sul sistema satellitare americano realizzato all’interno della riserva della Sughereta nel comune in provincia di Caltanissetta. Smantellarlo è una delle battaglie storiche del M5s, che ha sempre sostenuto le ragioni degli attivisti No Muos. Ora che il Movimento fondato ...

Governo Di Maio : Ma non è così sull'economia. Bisogna guardare alla legge di Bilancio appena arrivata alla Camera, cioè l'atto sommamente politico di un esecutivo per capire che questo è il "Governo Di Maio". Basta ...

Di Maio : niente espulsioni ma c’è una linea - serrati i ranghi De Falco : «Luigi mi ha scritto : non fare cadere il Governo» : Stasera l’assemblea dei 5 Stelle per affrontare i nodi del decreto sicurezza. Salvini non esclude la possibilità di mettere la fiducia. Conte: «Le osservazioni critiche sono benvenute ma poi serve una sintesi politica»

Dl Genova - Pd vs M5s e Governo : “Condoni e fanghi nascosti nel decreto - porcate firmate Di Maio” : Tensione e polemiche alla Camera nel giorno del voto sul decreto Genova. Ad attaccare il governo M5s-Lega sono stati i deputati della sinistra, Pd e Liberi e Uguali, scagliandosi sul tema condoni, non soltanto sul caso Ischia, ma anche in merito a quanto previsto nel provvedimento per il Centro Italia, nelle aree colpite dal terremoto. Tra le più critiche la deputata Alessia Morani: “Quando fate i condoni, non date la responsabilità al Pd. ...

Tav - Di Maio a Torino : “Io leale al contratto di Governo. A chi protesta dico che i soldi resteranno sul territorio” : “La Tav è nel contratto di governo. Si deve portare avanti il contratto, perché altrimenti non ha neanche più senso andare avanti. A chi protesta perché stiamo mantenendo una promessa diciamo che i soldi che risparmieremo saranno reinvestiti sul territorio”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, a Torino per un incontro sulla Comital. “Utilizziamo quei denari per esempio per fare la metro due a Torino, per rilanciare le ...