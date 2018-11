Governo | Bonomi | in legge bilancio ostilità verso imprese

Bonomi svela il bluff del Governo gialloverde : 'Cerca il dividendo elettorale non la crescita' : ... Londra rischia di avviarsi nella prossima primavera a una hard Brexit che farà male tanto all'economia britannica, quanto a quella europea, sia pure in minor misura. Macron ha sin qui deluso l'...

Moda : Bonomi - settore e Milano non devono uscire da radar Governo : 'La Moda, e anche Milano, non possono e non devono uscire dai radar della politica per l'importanza che rivestono per l'economia. Ma anche per la visibilità e la reputazione internazionale che la ...