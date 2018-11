Google Play Store | rilevati virus all’interno di 8 applicazioni

App Cloner è stata rimossa dal Google Play Store : Nelle scorse ore App Cloner è stata rimossa dal Google Play Store, probabilmente in quanto ritenuta un'applicazione che viola le norme dettate da Google L'articolo App Cloner è stata rimossa dal Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

Trovata sul Google Play Store un'altra app di phishing per i dati di accesso allo scambio di criptovaluta : Nonostante la linea dura di Google contro le app maligne di criptovalute, alcuni ancora trovano il modo di introdursi nel suo ecosistema

Google regala €10 a chi ha scaricato film in 4k gratis dal Play Store : Qualche settimana fa si è parlato del fatto che su Google Play alcuni utenti fossero riusciti a scaricare dei film in risoluzione 4k in maniera totalmente gratuita. Purtroppo si è trattato di un bug

Google festeggia Halloween con un doodle per giocare multiplayer : Milano, askanews, - Google festeggia Halloween con un doodle interattivo che per la prima volta è un gioco in multiplayer basato su Google Cloud a cui si può giocare con gli amici o con sconosciuti da ...

Il doodle di Halloween 2018 è il primo gioco multiplayer di Google : Mancano poche ore alla notte di Halloween e Google non poteva di certo fare mancare nella homepage del suo sito un doodle dedicato all'evento

Google celebra Halloween con un Doodle interattivo multiplayer - e con la realtà aumentata : In genere, tale ricorrenza viene festeggiata in tutto il mondo come un secondo carnevale, ma più in salsa horror, con giochi, passatempi, e film di tipo horror/gotico. Anche Google ha ideato delle ...

Google propone su Play Film il noleggio a 0 - 99 euro di uno di questi interessanti film : Google propone su Play film il noleggio a 0,99 euro di uno tra 60 interessanti film, tra cui "Forrest Gump", "Avengers: Infinity War" e "Tomb Rider"

Per scaricare le app Android dal Google Play Store dovremo pagare un abbonamento mensile? : Il Google Play Store, il negozio di Google da cui si scaricano tutte le app per i dispositivi Android, potrebbe cambiare. Da sempre è gratuito: si apre, si scelgono le app di proprio interesse dall'ampio catalogo, si scaricano. La maggior parte sono gratuite, altre no. Che cosa accadrebbe se domani il Play Store diventasse a pagamento? Se, per intenderci, richiedesse di corrispondere un abbonamento mensile, un po' in stile ...

Google Play Store - il negozio virtuale di Android rischia di diventare a pagamento : Un po' come Netflix, anche Big G potrebbe concedere un pacchetto mensile di app e giochi a prezzo fisso in aggiunta all'acquisto singolo. Per recuperare la differenza di redditività con l'App Store di Apple

Google Play Pass : Usi tutte le app Android pagando un abbonamento : Google pensa ad un abbonamento per usare tutte le app che vuoi con un semplice rinnovo mensile come accade con i servizi di streaming Google Play "Pass" per usare tutte le applicazioni Android pagando un abbonamento Google pensa a Play Pass, una sorta di abbonamento del Play Store per utilizzare tutte le applicazioni che vuoi

Play Pass potrebbe essere un abbonamento per il Google Play Store : Google starebbe valutando la possibilità di lanciare un programma di abbonamento per il Play Store identificato come "Play Pass".

Volete attivare l'Always On Display sui Google Pixel di prima generazione con Android 9 Pie? Ecco come fare : Ecco una semplice guida per abilitare l'Always On Display sui Google Pixel e Google Pixel XL di prima generazione con Android 9 Pie.

Il Play Store si prepara alla sospensione degli abbonamenti mentre Google testa alcune novità per la Gboard dei Pixel 3 : I colleghi di androidpolice.com, come loro solito, hanno scavato nelle profondità dell'ultima release del Play Store alla ricerca delle righe di codice che

Google rilascia Pixel Tips e Connectivity Health Services sul Play Store : Tra le nuove app che Google ha pubblicato nel Play Store sono presenti Pixel Tips, che offre una guida animata che introduce l'utente alle nuove funzionalità del suo dispositivo Pixel 3, e Connectivity Health Services la cui descrizione si limita a dire che l'app "migliora la salute della batteria con ottimizzazioni della connettività", associata a un'unica immagine poco esplicativa.