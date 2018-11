Golpe finanziario | bomba nell' Eurozona | ecco chi vuole far saltare in aria l' Italia | già

Il M5S ha rilanciato la cazzata complottista del Golpe finanziario contro l Italia : ... questa situazione ha "dei pro e dei contro: uno dei contro è che se ci sono problemi e l'economia implode, questo si ripercuote sull'intera economia. Il pro è che basta che l'Italia lo capisca." ...

M5s Europa rilancia l’intervista travisata a Dijsselbloem : “Invita a un Golpe finanziario”. Pd : “Movimento di falsari” : E’ polemica per il video di Pandora Tv rilanciato dalla pagina Facebook ufficiale del Movimento 5 stelle Europa. Martedì 30 ottobre i grillini hanno condiviso il commento del sito di news che si definisce “piattaforma indipendente” che “svela retroscena oscurati dai media mainstream” in cui si commenta l’intervista dell’ex presidente dell’Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem alla Cnbc e lo hanno ...

Golpe finanziario - Renato Brunetta : 'La crisi di oggi più grave di quella del 2011' : Lo spread di oggi, invece, è il figlio del masochismo del governo Salvini-Di Maio'., ..., 'E' il governo Salvini-Di Maio, con le sue insensate linee di politica economica e di deficit, che vuole ...

Golpe finanziario - Lorenzo Bini Smaghi e lo scenario horror : 'Un tedesco alla Bce' : E' un giudizio durissimo quello che, in una intervista a La Stampa , l'economista Lorenzo Bini Smaghi , già membro dell'esecutivo della Banca centrale europea, dà del governo gialloverde e della sua ...

Golpe finanziario - Augusto Minzolini svela la trattativa segreta tra Conte e Trump : Il racconto è affascinante e fa pensare a un film. Lo fa Augusto Minzolini, che su Il Giornale dà la sua interpretazione, suffragandola in modo convincente, del perchè l 'agenzia di rating Standard & ...

Golpe finanziario : 'Basta un altro taglio del rating per la catastrofe dell'Italia' : L'allarme rosso lo lancia il Corriere della Sera . Ed è difficile, leggendo l'articolo, non pensare a quando Matteo Salvini parla dei 'giornaloni che lisciano il pelo allo spread' . Ricorda, il ...

Golpe finanziario - Paolo Becchi : la moneta fiscale èl'unico modo in cui possiamo salvare l'Italia : In più se si ritarda di due anni l' incasso di questi crediti fiscali, si rimanda l' effetto sul bilancio pubblico, mentre la loro immediata circolazione tra il pubblico espande l' economia. ...

Golpe finanziario - le strane manovre occulte : 'Quanti miliardi sono spariti' - vogliono far fuori M5s e Lega : I mesi caldi del Golpe finanziario continuano, e il contagiri della fuga dai Btp italiani non si arresta. Come riporta il Giornale , 'il deflusso di investimenti di portafoglio tra maggio e giugno è ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio : i sondaggi - le piazze e Golpe finanziario. Il governo può cadere davvero : C'è un elemento di preoccupazione in più, per il governo, in questi giorni di caos-manovra in attesa dei giudizi che arriveranno dalla Commissione europea prima e dalle agenzie di rating poi. Riguarda ...

Golpe finanziario - la Germania sa già tutto : 'Con Salvini e Di Maio l'Italia passerà dall'euro alla lira' : La Germania pensa sempre all'Italia e oggi, il quotidiano conservatore Die Welt pubblica un editoriale interamente dedicato al nostro paese. 'Gara finale in Italia' è questo il titolo dell'articolo ...

Golpe finanziario - il capo economista di Moody's : 'Che fine vi faremo fare' - l'Italia soppressa dal rating : Conto alla rovescia al Golpe finanziario. Mark Zandi , capo economista di Moody's Analytics , di fatto anticipa in una lunga intervista a La Stampa il probabile declassamento dell'Italia da parte ...

Golpe finanziario - Matteo Salvini e Luigi Di Maio lavorano a piano B : 'Dell'Europa mene frego' , Salvini, , 'lo spread non è una bella cosa ma noi non possiamo controllare i mercati' , Conte, e 'non c'è nessun piano B per cui è inutile che questi signori strillino' , Di ...

Golpe finanziario : 'Italia troppo grande per essere salvata come la Grecia'. Arriva la Troika : A poco varrebbe il 'passo indietro' per i due anni successivi al 2018, in cui il rapporto tra deficit e Pil verrebbe ridotto prima al 2,1% e poi all'1,8%. Fonti della Commissione europea citate dalla ...

Golpe finanziario - Nicola Porro svela la verità : conto alla rovescia - 'manca poco...' : Il ricatto dello spread ? Tranquilli, almeno finché regge Mario Draghi . L'allarme dell'ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli sull'aumento del debito pubblico ha addebitato la colpa ...