Golf – Turkish Open | Justin Rose attacca | bene Renato Paratore

Golf - European Tour 2018 : al Turkish Airlines Open s’invola in testa Justin Rose. Risale moltissimo Paratore - scende Pavan : Justin Rose è al comando del Turkish Airlines Open di Antalya, terzultimo torneo dell’European Tour 2018. L’inglese, come ieri, ha girato in 65 colpi sul par 71 del Regnum Carya Golf & Spa Resort dell’ottava più popolosa città turca, ponendo un marchio d’autore sulla propria prestazione odierna col birdie alla buca 18. A inseguire il vincitore degli US Open 2013 c’è un terzetto formato dai connazionali Danny ...

Eurotour Golf : Poul Dunne in vetta nel Turkish open - 20° Andrea Pavan : Rose, Olesen e Harrington al secondo posto. Renato Paratore in ritardo, ma ha margini di recupero Andrea Pavan, 20° con 68 (-3) colpi, ha tenuto un buon passo nel primo giro del Turkish Airlines open, sesta delle otto gare delle Rolex Series dell’European Tour in svolgimento sul percorso del Regnum Carya G&S Resort (par 71), ad Antalya in Turchia, dove Renato Paratore è 60° con 73 (+2). L’irlandese Paul Dunne, 26enne di Dublino con un ...

Golf - European Tour 2018 : Paul Dunne al comando del Turkish Airlines Open - bene Pavan - indietro Paratore : Il primo giro del Turkish Airlines Open di Antalya fa già capire il livello della battaglia che si svolgerà sul par 71 del Regnum Carya Golf & Spa Resort. L’irlandese Paul Dunne è al comando dopo aver girato in 64 colpi (sette birdie per lui): dopo un lunghissimo periodo di scarsi risultati sul Tour europeo, questo potrebbe essere un buon segnale il venticinquenne di Dublino. Nel gruppo in seconda posizione c’è l’altra ...

Golf - European Tour 2018 : Justin Rose in difesa del titolo al Turkish Airlines Open - per l’Italia al via Andrea Pavan e Renato Paratore : Terminata la quarta e ultima tappa dei World Golf Championship con la vittoria di Xander Shauffele a Shanghai, lo European Tour 2018 riprende con il Turkish Airlines Open, sesto appuntamento delle Rolex Series. I giocatori saranno impegnati da domani, giovedì 1 novembre, a domenica 4 novembre sul par 71 del Regnum Carya Golf & Spa Resort di Antalya, città nel sud della Turchia affacciata sul mar Mediterraneo. Justin Rose difenderà il titolo ...

Golf – Turkish Airlines Open : Pavan e Paratore in gara - assente invece Francesco Molinari : Fari puntati sugli inglesi Tommy Fleetwood e Justin Rose, appena tornato numero due mondiale, e sul danese Thorbjorn Olesen L’European Tour è alla svolta finale con la disputa delle ultime tre gare stagionali, tutte nel gruppo delle otto Rolex Series. Si gioca il Turkish Airlines Open (1-4 novembre), sul percorso del Regnum Carya G&S Resort, ad Antalya in Turchia, dove saranno in gara Andrea Pavan e Renato Paratore. assente Francesco ...