Golf | PGA Tour 2019 | Peter Uihlein rimane al comando dello Shriners Hospitals for

Golf - PGA Tour 2019 : Peter Uihlein in testa al termine del primo round dello Shriners Hospital for Children Open : Il PGA Tour 2019 non conosce soste. Prende il via infatti lo Shriners Hospital for Children Open (montepremi 6,8 milioni di dollari), torneo che si svolge sul percorso par 71 del TPC at Summerlin di Las Vegas (Nevada, Stati Uniti). Al termine del primo round troviamo al comando Peter Uihlein. L’americano guida la leaderboard con lo score di -8 grazie ad un giro quasi immacolato (9 birdie, un bogey). In seconda piazza con -7 il connazionale ...

Golf - PGA Tour 2019 : diversi big della scena americana sul percorso dello Shriners Hospitals for Children Open : Il PGA Tour, dopo aver fatto tappa nel Mississippi, si sposta a Las Vegas, dove si svolgerà lo Shriners Hospitals for Children Open. Nel 1996, quando si chiamava Las Vegas Invitational, questo torneo è stato il primo vinto da Tiger Woods, nel 1996. Altri nomi di grande rilievo presenti nell’albo d’oro sono quelli di Greg Norman (1986), Davis Love III (1993) e Jim Furyk (tre volte). Lo scorso anno questo torneo è stato vinto da ...

Golf – Sanderson Farms Championship : primo titolo nel PGA Tour per Champ - battuto di 4 colpi Conners : Cameron Champ ha prevalso con un vantaggio di quattro colpi sul canadese Corey Conners (271, -17) e di sei su Sam Burns e sul messicano Carlos Ortiz Cameron Champ ha ottenuto il primo titolo nel PGA Tour vincendo con 267 (65 70 64 68, -21) colpi il Sanderson Farms Championship disputato sul percorso del CC of Jackson (par 72), a Jackson nel Massachusetts. Champ, 23enne di Sacramento proveniente dal Web.com Tour dove a luglio si è imposto ...

Golf - PGA Tour 2019 : Cameron Champ è il vincitore del Sanderson Farms Championship : Cameron Champ si iscrive all’albo d’oro dei vincitori del Sanderson Farms Championship. Sul par 72 di Jackson, nel Misssissippi, il Golfista californiano ha concluso la propria prova con un quarto giro da 68 colpi e un complessivo -21, superando il canadese Corey Conners (-17 e anch’egli autore di un 68 nelle ultime 18 buche) e la coppia formata dal messicano Carlos Ortiz, autore di una grande rimonta con un -8 di giornata, e ...

Golf - PGA Tour 2019 : Cameron Champ allunga nel terzo giro del Sanderson Farms Championship : Si è concluso anche il terzo giro del Sanderson Farms Championship, torneo del PGA Tour che si svolge sul par 72 del Country Club di Jackson (Mississipi, Stati Uniti). Dopo due round all’insegna dell’equilibrio, nella terza tornata lo statunitense Cameron Champ ha provato ad allungare sul resto del gruppo e si è portato in testa a -17 grazie ad un giro in 64. Alle sue spalle, con quattro colpi di distacco a -13, il canadese Corey ...

Golf - PGA Tour 2019 : un duo statunitense guida la classifica del Sanderson Farms Championship : Il PGA Tour continua la sua consueta tappa settimanale concludendo il secondo round del Sanderson Farms Championship (montepremi 4,4 milioni di dollari), torneo giunto ormai alla 51esima edizione che si svolge sul percorso par 72 del Country Club of Jackson (Mississipi, Stati Uniti). Al termine delle prime 36 buche la classifica è a forti tinte a stelle e strisce con la top ten pienamente occupata da Golfisti statunitensi. Al primo posto con lo ...

Golf - PGA Tour 2019 : Cameron Champ guida il Sanderson Farms Championship al termine del primo giro : Il PGA Tour torna negli Stati Uniti con un evento in tono minore causa la concomitanza temporale con il WGC. Si tratta del Sanderson Farms Championship (montepremi 4,4 milioni di dollari), torneo giunto ormai alla 51esima edizione che si svolge sul percorso par 72 del Country Club of Jackson (Mississipi, Stati Uniti). Al termine del primo round guida la leaderboard Cameron Champ. L’americano comanda la classifica con il punteggio di -7 (65 ...

Golf - LPGA Tour : la sudcoreana Jin Young Ko rookie dell’anno sul tour americano femminile : La sudcoreana Jin Young Ko è stata nominata rookie of the year sul circuito LPGA, la controparte femminile del PGA tour negli Stati Uniti. 23 anni, di Seul, questa giocatrice ha vissuto quest’anno la sua prima vera stagione da professionista sul tour americano, anche se già dal 2015 al 2017 aveva ottenuto risultati di valore, tra cui il secondo posto al Women’s British Open a Turnberry. L’annata le ha portato in dote i successi ...

Golf - PGA Tour 2019 : Brooks Koepka non stecca. Sua la CJ Cup @ Nine Bridges! : Con un ultimo round convincente Brooks Koepka si aggiudica la CJ Cup @ Nine Bridges (montepremi 9,5 milioni di dollari). L’americano trionfa con lo score totale di -21 (267 colpi) dopo essersi congedato dal percorso par 72 del Golf Course Nine Bridges di Jeju Island (Corea del Sud) con una tornata da -8. Koepka tiene a bada il rientro degli avversari grazie a 8 birdie, un eagle e soltanto 2 bogey, aggiudicandosi dunque la kermesse asiatica ...

Golf - PGA Tour 2019 : classifica rivoluzionata dal terzo round. Brooks Koepka guida la CJ Cup @ Nine Bridges : La tappa settimanale del PGA Tour entra nel vivo della sua fase decisiva. La CJ Cup @ Nine Bridges (montepremi 9,5 milioni di dollari) è giunta al termine di un terzo round che ha letteralmente rivoluzionato i piani alti della leaderboard. Sul percorso par 72 del Golf Course Nine Bridges di Jeju Island (Corea del Sud) Brooks Koepka si prende la vetta con margine approfittando di una giornata no di coloro che occupavano le posizioni nobili della ...

Golf - PGA Tour 2019 : Scott Piercy si prende la vetta della CJ Cup @ Nine Bridges : La nuova stagione del circuito PGA continua con la ricca parentesi asiatica. I Golfisti del circus professionistico americano si sfidano infatti sul percorso par 72 del Nine Bridges Golf Club di Jeju Island (Corea del Sud) nella seconda edizione del The CJ Cup @ Nine Bridges. Al termine del secondo round Scott Piercy si prende la vetta grazie ad un solido giro da -7. Tornata perfetta da parte dell’americano capace di siglare 7 birdie e di ...

Golf - PGA Tour 2019 : Chez Reavie guida la classifica della CJ Cup @ Nine Bridges : I protagonisti del PGA Tour continuano nella full immersion asiatica sfidandosi sul percorso par 72 del Nine Bridges Golf Club di Jeju Island (Corea del Sud) nella CJ Cup @ Nine Bridges (montepremi 9,5 milioni di dollari) Al termine del primo round guida la leaderboard Chez Reavie con il punteggio di -4 (68 colpi). L’americano mette a segno 5 birdie ed incappa in un solo bogey prendendosi dunque il comando della classifica provvisoria con ...

Golf - PGA Tour 2019 : Marc Leishman si aggiudica il CIMB Classic con un ultimo round perfetto : Marc Leishman conclude la sua settimana di gloria esibendosi in un solido quarto round nel CIMB Classic (montepremi 7 milioni di dollari). L’australiano si aggiudica la tappa del PGA Tour 2019 (in collaborazione con l’Asian Tour) con il punteggio complessivo di -26 (262 colpi) e ben 5 lunghezze di margine sugli sconfitti che portano il nome dell’argentino Emiliano Grillo e degli americani Chesson Hadley e Bronson Burgoon. ...

Golf - PGA Tour 2019 : un terzetto guida il CIMB Classic ad un solo round dal termine : Il CIMB Classic (montepremi 7 milioni di dollari) si avvicina alla sua conclusione nel regno dell’incertezza. Sono infatti 3 i leader che sul percorso par 72 del TPC Kuala Lumpur di Kuala Lumpur (Malesia) si trovano al comando con lo score di – 19 (197 colpi). Si tratta dell’australiano Marc Leishman, dell’americano Gary Woodland e del sorprendente indiano Shubhankar Sharma. Quest’ultimo, grazie al -6 di giornata, ...