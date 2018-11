Gli hacker di Anonplus hanno rubato dal sito Siae 4 giga di dati : A mezzanotte del 2 novembre, Anonplus, un gruppo di hacker attivisti è penetrato nei server della Siae e ha defacciato l'homepage della Società Italiana Autori ed Editori. Il gruppo, diverso da ...

I cinque siti che Gli hacker vanno a visitare prima di un attacco : Google, LinkedIn, Instagram e Tinder. Ecco alcune regole per non farsi fregare informazioni e dati personali mentre si usano i social network. ...

WhatsApp : non solo Gli hacker. Ora anche Telegram se ne fa beffe : WhatsApp è, certo, l'applicazione di messaggistica più diffusa e popolare al mondo, e ciò viene continuamente dimostrato anche dall'uso che i truffatori ne fanno nel ghermire i dati degli utenti, e dalle iniziative di contrasto varate dai concorrenti, tra cui l'iper ...

Gli Stati Uniti accusano hacker cinesi di aver violato progetti aerospaziali : Il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha annunciato l’incriminazione di dieci persone accusate di aver effettuato un attacco hacker ai danni di compagnie aerospaziali e di averne trafugato informazioni riservate. Gli accusati sarebbero spie cinesi che per anni hanno violato i sistemi di differenti compagnie statunitensi e non. Pare che nel periodo intercorso tra l’inizio del 2010 fino a maggio 2015, siano Stati portati degli attacchi ...

Anonymous Italia contro il governo : le università nel mirino deGli hacker : L'operazione contro il mondo dell'istruzione era stata annunciata da un video ieri sera, ma già da qualche giorno se ne parlava su Twitter. I dati pubblicati oggi potrebbero essere soltanto i primi ...

Cybersecurity - l’Europa vuole pene più severe per Gli hacker : hacker (Getty Images) Nuove norme e pene più pesanti per garantire la sicurezza di cittadini, aziende e istituzioni. Questo, in sintesi, il messaggio riportato dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk al termine all’ultimo summit a Bruxelles, dedicato alla cybersecuirty interna. Il piano europeo Bruxelles vuole unire i puntini disseminati sul piano della Cybersecurity, per la cui difesa sono già state approntate misure di diversa ...

Un sms da Amazon per segnalare un pacco in giacenza? È una truffa. Ecco come evitare di cascare nella rete deGli hacker : Un sms da Amazon per un pacco in giacenza? Allarme rosso: è una truffa. Tornano di moda le bufale e i loschi tentativi di phishing con l’amo dall’autorevolezza pesate. Oggi a finire nella rete di hacker e truffatori tocca ad Amazon, il più importante sito di e-commerce al mondo. Nelle ultime ore lo smartphone di tanti clienti italiani sta squillando più del solito: il mittente sembrerebbe essere proprio l’azienda di Jeff Bezos. “Pacchetto in ...

Su Facebook una pagina speciale per scoprire se Gli hacker hanno rubato i nostri dati : Facebook ha creato una pagina, da oggi disponibile anche in italiano, per sapere se il proprio account è stato compromesso dall’attacco reso noto alla fine di settembre. Si era parlato di 50 milioni di account violati, una cifra poi ridotta a trenta milioni. E si stima che di questi il 10% sia in territorio europeo; se ne può dedurre quindi che gli account italiani compromessi siano nell’ordine di qualche migliaio o decine di ...

WhatsApp - Gli hacker ci spiano/ Ecco come scoprire chi sono : Gli hacker ci spiano su WhatsApp: Ecco come scoprire chi sono. Esistono delle applicazioni che ci permettono di andare a scoprire nome e cognome di chi viola la nostra privacy.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 21:17:00 GMT)

Gli hacker hanno rubato a Facebook informazioni sensibili su 30 milioni di persone : Facebook ha subito un attacco che ha dato agli hacker accesso ai dati personali di quasi 30 milioni di utenti. In una nota diffusa dal social network si ammette che sono state violate informazioni sensibili come le ricerche recenti e il luogo di lavoro. In un primo tempo, riferisce The Information, Facebook temeva che il numero fosse ancora più alto, ma questo non serve di certo a consolare gli utenti la cui pazienza ...

USA : Gli hacker russi hanno agito dall'estero - : I russi accusati di hacking per compiere le loro azioni criminali si sono recati all'estero perché non sono riusciti a farlo dalla russia. Lo afferma la dichiarazione d'accusa pubblicata oggi sul sito ...

Olanda : “Gli 007 russi hanno tentato di hackerare sistema informatico dell’Opac” : Un attacco informatico contro l’Opac, l’Agenzia per la proibizione della armi chimiche, che ha sede all’Aja. E’ l’accusa che l’Olanda rivolge alla russia. Motivo per il quale, ha reso noto ministra della Difesa Ank Bijleveld, i Paesi Bassi ad aprile hanno espulso quattro cittadini russi identificati come agenti dei servizi segreti. L’agenzia è stata coinvolta di recente anche nelle analisi relative all’attacco all’ex spia ...