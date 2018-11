Giuliano Sangiorgi dei Negramaro papà | è nata la sua prima figlia

È nata la figlia di Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia - i Negramaro accolgono Stella (foto) : Nella notte tra il 2 e il 3 novembre è nata la figlia di Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia , la piccola Stella : i Negramaro ne hanno dato l'annuncio sui loro canali social con una foto della neo nata e un primo piano del classico braccialetto identificativo. La figlia del frontman della band e della scrittrice e sceneggiatrice è venuta al mondo a Roma, città in cui ormai da anni Sangiorgi vive con la compagna e ha che ha scelto per la nascita ...

Giuliano Sangiorgi papà : è nata la prima figlia del cantante dei Negramaro : Negramaro : come si chiama la prima figlia di Giuliano Sangiorgi Fiocco rosa per Giuliano Sangiorgi . Il cantante è diventato per la prima volta padre grazie alla compagna Ilaria La Macchia, di professione scrittrice. I due sono diventati genitori della piccola Stella all’alba di sabato 3 novembre. A dare l’annuncio è stato il leader dei Negramaro […] L'articolo Giuliano Sangiorgi papà : è nata la prima figlia del cantante dei ...

È nata Stella - la figlia di Giuliano Sangiorgi e Ilaria La Macchia. Gli auguri degli zii Negramaro : Fiocco rosa in casa Sangiorgi . È nata a Roma la prima figlia del cantante dei Negramaro e di Ilaria La Macchia. A dare l'annuncio è papà Giuliano che per l'occasione ha inaugurato la sua nuova pagina Instagram. Visualizza questo post su Instagram È nata Stella Sangiorgi Roma ore 2.35 3 novembre 2018 Benvenuta amore mio! ⭐ @i.lariamacchia Un post condiviso da Giuliano Sangiorgi ...

Spedicato dei Negramaro in ospedale - Giuliano Sangiorgi in volo da Roma per raggiungere l'amico : Un silenzio di attesa, di speranza. E la preghiera. In questo momento gli amici più cari di Lele Spedicato , il chitarrista dei Negramaro , si trovano al Fazzi di Lecce , dove il giovane - dopo aver ...