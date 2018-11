Giro d’Italia | Team Sunweb | ‘Per Dumoulin una proposta interessante’

Giro d’Italia - Fabio Aru : ‘Colpito dal dislivello - quei metri in più sono l’inferno’ : Le ultime immagini di Fabio Aru al Giro d’Italia sono quelle di un malinconico ritiro dopo una corsa in cui ha rimediato una batosta dopo l’altra. Per ripartire da questa stagione flop il capitano della UAE Emirates sembra intenzionato a ripresentarsi al via della corsa rosa nella prossima stagione, per ritrovare quelle sensazioni della prima parte della carriera. La presentazione del percorso del Giro [VIDEO] era quindi attesa dal corridore di ...

Giro d’Italia 2019 : scoperto il percorso - ci sono Mortirolo e Gavia : Ecco il Giro d’Italia 2019. [VIDEO] Le tappe dell’edizione 102 della corsa rosa sono state presentate oggi a Milano alla presenza di grandi campioni come Chris Froome e Elia Viviani. Sara' un Giro con tre cronometro, ma anche tante salite a bilanciare la situazione tra specialisti delle prove contro il tempo e scalatori. La corsa partira' da Bologna con una crono particolarmente suggestiva ed impegnativa con il finale sulla collina di San Luca. ...

Giro d’Italia 2019 : da Bologna a Verona con il ritorno del Mortirolo : Mentre la stagione agonistica continua con le ultime corse in Estremo Oriente, le attenzioni del mondo del Ciclismo sono concentrate soprattutto su quanto accadra' nella prossima stagione. A fine ottobre, saranno scoperti i percorsi del Tour de France e del Giro d’Italia, due appuntamenti attesissimi da appassionati e addetti ai lavori. Il Giro sara' presentato il 31 ottobre a Milano, ma il percorso della corsa rosa è gia' ben delineato Questo ...

Giro d’Italia 2019 : presentazione in diretta tv su Rai 2 il 31 ottobre : La 102ª edizione del Giro d’Italia ha iniziato a prendere forma. Pochi giorni fa sono state presentate le prime tappe della corsa rosa, che prendera' il via dall’Emilia Romagna. A breve, però, assisteremo alla presentazione delle 21 tappe in programma dall’11 maggio al 2 giugno 2019. L’appuntamento sara' fissato per il 31 ottobre 2018 a Milano. Ad ospitare l’evento saranno gli studi Rai di Via Mecenate. La diretta tv sara' su Rai 2 a partire ...

Giro d’Italia 2019 : tre tappe a cronometro ma anche tante montagne : Nelle prossime settimane RCS Sport presentera' ufficialmente il percorso del Giro d’Italia 2019. La serata in cui saranno scoperte le tappe della corsa rosa dovrebbe tenersi a fine ottobre, ma grazie alle anticipazioni pubblicate da molti giornali locali è possibile gia' da ora ricostruire in maniera abbastanza chiara come sara' il tracciato. Gia' ufficiale è il via da Bologna [VIDEO]con la cronoscalata al San Luca, ed anche le altre due tappe ...

Ciclismo - nuovo contratto per Peter Sagan : obiettivo Giro d’Italia : Mentre il mondo del Ciclismo è concentrato sui Mondiali di Innsbruck che domani vivranno la giornata più attesa con la gara in linea dei professionisti, Peter Sagan [VIDEO]e la Bora Hansgrohe hanno annunciato la firma del nuovo contratto valido fino al 2021. Il fuoriclasse slovacco continuera' per altri tre anni nella sua attuale squadra insieme a molti dei suoi scudieri che hanno firmato insieme a lui. Se l’accordo era nell’aria gia' da tempo, ...