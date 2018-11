Giovanni Ciacci pronto per Ballando on the road | “Quando Milly chiama | io rispondo”

Giovanni Ciacci a TvBlog : Mi piacerebbe fare il giurato di Ballando con le stelle - ma per Milly farei qualsiasi cosa : Di libri ne ha già scritti in passato, ma quello dato alle stampe recentemente è il primo romanzo di Giovanni Ciacci. Il titolo di questo lavoro è "La Contessa" e si tratta della biografia romanzata di Giò Stajano, fra i primi omosessuali dichiarati in Italia, che nel 1983 si è sottoposto ad un intervento chirurgico di riattribuzione del sesso, diventando donna. Stajano, nipote di Achille Starace, uno dei gerarchi del Partito fascista di ...

Giovanni Ciacci : «Il mio libro sul primo trans d’Italia (dedicato ad Adinolfi)» : Giovanni Ciacci a Ballando con le stelle 2018Giovanni Ciacci a Ballando con le stelle 2018Giovanni Ciacci a Ballando con le stelle 2018Giovanni Ciacci a Ballando con le stelle 2018Giovanni Ciacci a Ballando con le stelle 2018Giovanni Ciacci a Ballando con le stelle 2018Giovanni Ciacci a Ballando con le stelle 2018Giovanni Ciacci a Ballando con le stelle 2018Giovanni Ciacci a Ballando con le stelle 2018Giovanni Ciacci a Ballando con le stelle ...

Giovanni CIACCI/ Torna a Ballando con le stelle : "Scegliere una donna? Non lo so - ho paura" (S'è fatta notte) : Va in onda oggi l'intervista di GIOVANNI CIACCI a S'è fatta notte, il talk show di Maurizio Costanzo in onda su Rai 1 alle 24.50. Al centro del dibattito, il primo romanzo del noto stilista.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 11:14:00 GMT)

Giovanni Ciacci - rapporto difficile col padre : “Spero di averlo al mio matrimonio” : Giovanni Ciacci parla dell’assenza di suo padre Giovanni Ciacci confida a Dipiù come ha vissuto la sua infanzia senza un padre. “Per anni, ho esorcizzato questo dolore pensando solo al lavoro, al successo” dichiara il costumista più amato della tv. Ma ripensa sempre a questo vuoto, nonostante si sia affermato con sacrifici proprio per dimostrare […] L'articolo Giovanni Ciacci, rapporto difficile col padre: “Spero di ...

Giovanni Ciacci/ “Tornerò a ballare - questa volta con una donna. Presto mi sposerò con Damiano” : Giovanni Ciacci Presto convolerà a nozze con il suo Damiano e ha scelto Milly Carlucci e Barbara D'Urso come testimoni di nozze. Nel frattempo vorrebbe tornare a Ballando con le Stelle(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 12:57:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - Giovanni Ciacci : «Stasera lui entrerà nella Casa...Non si poteva dire?». Gaffe in diretta tv : di Emiliana Costa Grande Fratello Vip , la Gaffe è servita. Pochi minuti fa Giovanni Ciacci , capo-tutor di Detto Fatto , ha rivelato in diretta tv chi entrerà nella Casa stasera. Si tratta di un big ...

Ballando con le Stelle 2019 - ritorna Giovanni Ciacci? : Giovanni Ciacci, che l'anno scorso ha infiammato la pista di Ballando con le Stelle ed i social, potrebbe tornare nella nuova edizione, condotta come sempre da Milly Carlucci

Giovanni Ciacci torna a Ballando con le Stelle/ Milly Carlucci chiama “Detto Fatto” : ecco la sfida proposta : Giovanni Ciacci torna a Ballando con le Stelle. Milly Carlucci chiama in diretta durante la puntata di "Detto Fatto" con Bianca Guaccero, ecco la proposta.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 19:33:00 GMT)

Cristiano Malgioglio contro Giovanni Ciacci : polemica su Instagram : Cristiano Malgioglio contro Giovanni Ciacci su Instagram Il gossip del giorno è servito: lo scontro tra Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci su Instagram è da non perdere! Non sappiamo se leggere con ironia il commento di Malgy alla foto dello stylist di Detto Fatto o se invece fosse serio e col dente avvelenato. Fatto sta […] L'articolo Cristiano Malgioglio contro Giovanni Ciacci: polemica su Instagram proviene da Gossip e Tv.

Si sposa! Giovanni Ciacci - è fatta. Cristiano Malgioglio testimone. Chi è il fidanzato di Giò Giò : Giovanni Ciacci e il fidanzato Damiano Allotta sembrerebbero intenzionati a compiere il grande passo: lo stylist di Detto Fatto, infatti, potrebbe presto sposarsi con il nuovo compagno. Lo scorso giugno il settimanale Chi ha pubblicato degli scatti a Milano, che ritraggono Giovanni Ciacci in compagnia di Damiano Allotta. Baci appassionati e carezze inequivocabili con quello che è stato il fidanzato di Stefano Gabbana. Poco tempo fa, in una ...

Detto Fatto : Giovanni Ciacci è pronto per il matrimonio? : Giovanni Ciacci: matrimonio in vista dopo Detto Fatto? Detto Fatto potrebbe presto avere il suo primo matrimonio. Il fortunato, stando quanto dichiarato dal settimanale Oggi, sembrerebbe essere lo stylist più famoso del piccolo schermo. Ovviamente stiamo parlando di Giovanni Ciacci. L’ex concorrente di Ballando con le stelle avrebbe scelto di convolare a nozze con il suo compagno Damiano. I due si sono conosciuti soltanto da qualche ...

Giovanni Ciacci e Damiano Allotta si sposano - Malgioglio testimone di nozze : Fiori d'arancio per Giovanni Ciacci. Pare sia la volta buona per l'esperto di moda e costumista, già concorrente di "Ballando con le Stelle" in cui per la prima volta nel programma ha ballato con un uomo (in coppia con il ballerino Raimondo Todaro). Presenza fissa del programma di intrattenimento "Detto Fatto", in onda su Rai 2 e condotto da Bianca Guaccero, Ciacci ha deciso di convolare a nozze con il compagno Damiano Allotta. È il settimanale ...

Giovanni Ciacci si sposa in primavera : Malgioglio sarà il testimone di nozze : Giovanni Ciacci, matrimonio in vista con il compagno Damiano: Malgioglio sarà il suo testimone di nozze Giovanni Ciacci, dopo aver reso nota la sua storia con il compagno Damiano (conosciuto qualche mese fa), pare sia già pronto a fare il grande passo. Lo stylist, inoltre, non solo ha già scelto quando sposarsi, ma avrebbe già individuato […] L'articolo Giovanni Ciacci si sposa in primavera: Malgioglio sarà il testimone di nozze proviene ...

Raimondo Todaro/ A Tale e Quale Show grazie a Giovanni Ciacci : “L'idea di fare il provino è stata sua” : Raimondo Todaro, dopo il successo come ballerino a Ballando con le stelle il professionista si sta togliendo molte soddisfazioni reinventandosi nel programma Tale e Quale Show.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 17:53:00 GMT)