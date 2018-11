Ginnastica | Mondiali 2018 | oggi Finali di Specialità Simone Biles | sarà pokerissimo?

oasport

(Di sabato 3 novembre 2018)si disputano le ultimediaidiartistica in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha (Qatar). Analizziamo le varie gare in programma. TRAVE:si presenta con il miglior punteggio di qualifica (14.800), ha già vinto tre ori e insegue ilche manca dai tempi di Larisa Latynina. Per riuscirci, però, il trionfo alla trave è imprescindibile: la 21enne di Columbusquella vista in eliminatoria oppure sbaglierà come nel concorso generale? La statunitense parte con tutti i favori del pronostico ma deve stare attenta a non commettere errori perché altrimenti la concorrenza ne approfitterebbe.ha già vinto due titoli iridati sui 10 cm ma sbagliò alle Olimpiadi di Rio 2016, concedendo il trionfo all’olandese Sanne Wevers chedella partita (quarto punteggio di ingresso) e che proverà ...