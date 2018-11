Ginnastica | Mondiali 2018 | Liu sorprende tutte alla trave! L’oro vola in Cina | Simone

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali di Specialità - Simone Biles non firma il pokerissimo! Errori alla trave : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si assegnano gli ultimi titoli della rassegna iridata: le donne si cimenteranno con trave e corpo libero; gli uomini saranno impegnati a volteggio, parallele e sbarra. Si preannuncia grande spettacolo per una chiusura col botto, Simone Biles va a caccia del pokerissimo d’oro e ha tutte le ...

Mondiali Ginnastica artistica 2018 - Lodadio bronzo agli anelli : L'Italia torna sul podio dei Mondiali di ginnastica artistica maschile. Marco Lodadio ha conquistato il bronzo agli anelli con il punteggio di 14.900, a quattro decimi dal greco Eleftherios Petrounias,...

Mondiali Ginnastica – Lodadio di bronzo agli anelli a Doha : Marco Lodadio conquista una splendida medaglia di bronzo ai Mondiali di ginnastico in corso a Doha “Non guarderete una possibile medaglia o un possibile successo bensì un ragazzo normale che realizza un sogno“, sono le parole con cui Marco Lodadio su Instagram commenta la finale agli anelli al 48esimo campionato del mondo di Doha che lo ha visto conquistare il bronzo. Il neo aviere dell’Aeronautica Militare, dopo un ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Finali di Specialità - tutti i podi di giornata. Vincono Biles e Derwael - bronzo Lodadio : Ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica si sono disputate le prime Finali di Specialità. Di seguito tutti i podi di giornata all’Aspire Dome di Doha (Qatar). CORPO LIBERO (MASCHILE): 1. Artur Dalaloyan (Russia) 2. Kenzo Shirai (Giappone) 3. Carlos Yulo (Filippine) VOLTEGGIO (FEMMINILE): 1. Simone Biles (USA) 2. Shallon Olsen (Canada) 3. Alexa Moreno (Messico) CLICCA QUI PER LA CRONACA CAVALLO CON MANIGLIE: 1. Xiao Ruoteng (Cina) 2. ...

Ginnastica artistica - Mondiali : Italia maschile sul podio dopo 8 anni - Lodadio bronzo negli anelli : DOHA - In un post pubblicato questa mattina su Instagram aveva scritto: 'Vada come vada, sognate con me'.Oggi pomeriggio ai Campionati del Mondo di Doha Marco Lodadio nella finale degli anelli ha conquistato il podio, vincendo una medaglia di bronzo che alla Ginnastica artistica maschile mancava da otto anni, l'ultimo a riuscirci era ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : l’Italia torna sul podio! Da quando mancava la medaglia? Concluso un digiuno infinito : L’Italia torna a fare la voce grossa ai Mondiali di Ginnastica artistica nel settore maschile grazie all’impresa strepitosa di Marco Lodadio che si è messo al collo una strepitosa medaglia di bronzo agli anelli. Il 26enne ci ha riportati in auge dopo addirittura otto anni di digiuno tra gli uomini: l’ultimo sigillo risaliva a Rotterdam 2010 con Matteo Morandi, anch’egli terzo al castello. Considerando anche il settore ...

