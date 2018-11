GFVip | Cecchi Paone e Ivan su Paolo Brosio | ' La Madonna non ha visto lui' | la regia stacca

Blastingnews

: Volere fare a Cecchi Paone i complimenti di rito per la coerenza. Ho trovato coerente concentrarsi sul 'razzismo' d… - davidemaggio : Volere fare a Cecchi Paone i complimenti di rito per la coerenza. Ho trovato coerente concentrarsi sul 'razzismo' d… - MarioManca : Il sorriso compiaciuto di Cecchi Paone di fronte a Elia che, con garbo ed educazione, gli spiega che, forse forse,… - TeamElia3 : RT @Claudiawildgirl: #gfvip Ma Ela che ha messo lo SMALTO a Cecchi che sta dormendo? Volo ???????? -

(Di sabato 3 novembre 2018) I concorrenti all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3 ieri sera si sono lasciati andare ad una serie di frasi poco carine nei confronti di, il famoso giornalista noto soprattutto per la sua conversione al cattolicesimo e per i suoi racconti sulle apparizioni della, avute durante i soggiorni a Medjugorie. A prendere in girosono stati AlessandroedCattaneo, i quali hanno deriso il giornalista al punto da costringere laa cambiare l'inquadratura. VIDEOviene deriso nella casa del Grande Fratello Vip per alcune sue dichiarazioni sullaNel dettaglio, Alessandroha ricordato un episodio legato ad un suo viaggio, fatto qualche anno fa cona Medjugorie. In quell'occasione,portò con sé anche sua mamma che si trovava sulla sedia a rotelle.ha ...