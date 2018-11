Gf Vip | sesso in Casa? Gli inquilini rompono il silenzio

Gf Vip - spunta il video di Giulia Salemi mentre fa sesso in tv : Il rapporto all'interno della casa del Gf Vip tra Giulia Salemi e Francesco Monte ha fatto discutere in più occasioni. Giulia, infatti, viene criticata perché sta sempre appiccicata a Monte e ...

Gf Vip - ora Merola si confessa : "Vi racconto il sesso con Moana" : Valerio Merola si confessa davanti alle telecamere del Grande fratello Vip. 'Merolone' parla del suo passato e ad un certo punto fa un riferimento a Moana Pozzi con cui avrebbe avuto una storia d'...

Ivan Cattaneo censurato al GfVip? «Storie di sesso troppo bollenti in piena notte» : la decisione della regia : Nottata infuocata al GF VIP : i concorrenti hanno affrontato discorsi da bollino rosso ed è scattata la censura , in particolare per Ivan Cattaneo . Proteste da parte degli spettatori che in tarda ...

Temptation Island Vip - maestra elementare tra le tentatrici. E’ polemica. L’assessore Elena Donazzan : “Compromette sua professionalità” : Erano quasi quattro milioni i telespettatori sintonizzati su Canale 5 martedì scorso per seguire il debutto della prima edizione vip di Temptation Island, il docureality condotto da Simona Ventura e prodotto da Maria De Filippi. Durante la messa in onda nel vicentino è esploso un vero e proprio caso quando in molti hanno riconosciuto Emma Dalla Benetta, 29 enne di Arzignano che nel programma veste i panni di tentatrice. Non solo, perché la bella ...

