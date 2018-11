«Gestione delle foreste | serve un programma»

POCO Launcher si aggiorna alla versione 2.6.1.3 con una Gestione migliore delle icone : POCO Launcher si aggiorna alla versione 2.6.1.3. La novità è una sola, ma riguarda un aspetto centrale che certamente farà piacere a molti L'articolo POCO Launcher si aggiorna alla versione 2.6.1.3 con una gestione migliore delle icone proviene da TuttoAndroid.

iOS 12.1 - Apple porta la “Gestione delle prestazioni” su iPhone 8/8 Plus e iPhone X : Con il rilascio di iOS 12.1, Apple ha attivato anche sugli iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X la funzione che va a gestire le prestazioni dello smartphone in base al deterioramento della batteria leggi di più...

F1 Pirelli - Isola : «Gestione delle gomme intelligente» : CITTA' DEL MESSICO - Mario Isola, responsabile car racing di Pirelli, illustra le strategie dei team nel Gp del Messico vinto da Max Verstappen. 'Dal punto di vista della gestione delle gomme è stata ...

Registro italiano delle malattie neuromuscolari : collaborazione di pazienti e clinici per una Gestione ottimale dei dati : Le malattie neuromuscolari, come la distrofia muscolare di Duchenne, sono patologie rare, per lo più di origine genetica, che interessano i muscoli e i neuroni motori o sensitivi. La loro variabilità – in termini di difetti e caratteristiche cliniche – rende lo sviluppo di approcci terapeutici particolarmente impegnativo. Questa consapevolezza ha spinto la comunità scientifica che si occupa di queste malattie e le organizzazioni di pazienti che ...

F1 Ferrari - Raikkonen : «La Gestione delle gomme sarà fondamentale» : CITTA' DEL MESSICO - Kimi Raikkonen scatterà dalla sesta posizione nel Gp del Messico. 'Oggi il feeling generale con la vettura era migliore rispetto a ieri; abbiamo fatto progressi ed è una cosa ...

Dieta lampo delle pere : migliora la diGestione e perdi peso : La Dieta lampo delle pere è l’ideale per perdere peso in breve tempo e migliorare la digestione. Gustose e con poche calorie, le pere sono ottime alleate per chi vuole tornare in forma, ma senza soffrire la fame. Le pere infatti sono ricche di benefici e sono perfette per perdere molti chili senza sforzi, sgonfiando la pancia ed eliminando la ritenzione idrica. Tutto grazie all’alto contenuto di fibre nella polpa, che favoriscono il ...

Sicurezza nucleare e Gestione delle emergenze : si rafforza la collaborazione tra l’ISIN e la Slovenian Nuclear Safety Administration : Trasferimento di informazioni più veloce ed efficace, in caso di emergenze Nucleari, e maggiore Sicurezza degli impianti Nucleari e nella gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi: questi alcuni dei temi affrontati nel corso delle due giornate di confronto, in Slovenia, tra i rappresentanti di ISIN, l’Ispettorato nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione, e SNSA, Slovenian Nuclear Safety Administration, con la partecipazione ...

Purchased Apps permette una Gestione semplice delle app acquistate nel Play Store : Purchased Apps è un'applicazione a pagamento che offre un comodo accesso a tutte le app a pagamento scaricate dal Play Store. Lo strumento permette di visualizzare il numero di app acquistate e il totale dell'importo speso nel Play Store con la possibilità di selezionare la valuta preferita, filtrare le app per categoria, quelle già installate oppure gli acquisti in-app. L'articolo Purchased Apps permette una gestione semplice delle app ...

Google testa una nuova scheda Esplora su Chrome - mentre la Gestione delle password diventerà più semplice in futuro : In futuro arriveranno su Google Chrome una nuova scheda Esplora e una interfaccia rinnovata per la gestione delle password salvate. L'articolo Google testa una nuova scheda Esplora su Chrome, mentre la gestione delle password diventerà più semplice in futuro proviene da TuttoAndroid.

Conto Corrente : nuovi rincari nei costi di Gestione da parte delle banche : Gli italiani sono un popolo di risparmiatori. Secondo le ultime stime ufficiali il risparmio privato si aggira intorno ai 4 mila miliardi di euro. Ma le tensioni degli ultimi giorni sui mercati finanziari a causa della manovra economica [VIDEO] del Governo giallo - verde di M5S e Lega, che sembrerebbe per larga parte finanziata in deficit, non stanno facendo dormire sonni tranquilli a molti preoccupati su che fine faranno i loro sudati risparmi. ...

Protezione civile e Gestione delle emergenze - Borrelli : “Necessario un modello standard” : “Bisogna dare risposte uniformi e tempestive ai cittadini e per questo e’ necessario un modello standard di linee guida ed interventi da tenere in considerazione per la fase emergenziale del dopo evento sismico e non solo“: lo ha dichiarato Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, oggi all’Università degli studi di Perugia in occasione della presentazione del nuovo progetto di ricerca delle linee guida per ...

Conferenza europea sull’acqua - tra inquinamento - cambiamenti climatici - Gestione della qualità e della quantità : la politica europea è all’altezza delle sfide del presente e del futuro? : La 5ª Conferenza europea sull’acqua, tenutasi a Vienna il 20 e 21 settembre in un momento chiave per lo sviluppo della politica europea sull’acqua, ha discusso le tendenze sulla qualità dell’acqua europea e la gestione delle alluvioni e ha analizzato se la politica europea in materia sia in grado di affrontare le sfide del presente e quelle del futuro, come l’inquinamento da microplastiche o da farmaci e gli effetti dei cambiamenti climatici. Il ...

Reggio Calabria - all’Università “Mediterranea” il convegno SICA “Il ruolo della Chimica Agraria per la Gestione sostenibile delle risorse agrarie e forestali” : I docenti dell’area di Chimica Agraria del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria organizzano il XXXVI convegno Nazionale della Società Italiana di Chimica Agraria (SICA) dal titolo “Il ruolo della Chimica Agraria per la gestione sostenibile delle risorse agrarie e forestali”. L’evento si terrà presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio ...

L’app AMF migliora la Gestione delle notifiche con gli smartwatch Amazfit Pace e Stratos : AMF è un'applicazione che offre un modo migliore di gestire le notifiche degli smartwatch Amazfit Pace e Stratos. L'app mette a disposizione le vibrazioni personalizzate, le notifiche di navigazione di Google Maps, la possibilità di scegliere il tema chiaro oppure quello scuro, l'accensione automatica per lettura rapida delle notifiche, la risposta rapida con emoji e frasi comuni preimpostate personalizzabili e la facoltà di utilizzare la ...