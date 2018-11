Germania | 18enne drogata e stuprata da 7 siriani ed un tedesco

ilgiornale

: Una 18enne stuprata da branco di siriani: Germania sotto shock #germania - MediasetTgcom24 : Una 18enne stuprata da branco di siriani: Germania sotto shock #germania - tuziorista : RT @IAmJamesTheBond: Germania: Questo è il sindaco verde di Freiburg che dopo che una 18enne è stata brutalmente stuprata da 15 immigrati c… - GiorgioAntonel1 : RT @IAmJamesTheBond: Germania: Questo è il sindaco verde di Freiburg che dopo che una 18enne è stata brutalmente stuprata da 15 immigrati c… -

(Di sabato 3 novembre 2018) Una brutale violenza avvenuta inha scosso l"intero Paese e continua a far discutere anche a due settimane di distanza dal fatto.La vittima è una ragazza di 18 anni,davanti ad una discoteca e poiin una zona più appartata da almeno 8 persone, identificate solo pochi giorni fa grazie ad un"indagine portata avanti dalla polizia. Teatro del terribile episodio Friburgo, città universitaria nella Foresta Nera dellasud-occidentale.Secondo le ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, nella serata dello scorso 14 ottobre uno dei componenti del branco avrebbe adescato la giovane all"interno di una discoteca molto in voga tra i ragazzi. È in questo momento che viene offerto allaun drink contenente della droga. Lo sostanza disciolta nel bicchiere stordisce completamente la ragazza, che rimane in totale balìa del suo aguzzino. Una volta caduta nella ...