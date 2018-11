Gasparri | ' M5S? Una piaga d' Egitto | vanno cacciati | Di Maio e gli altri vadano a zappare'

Blastingnews

(Di sabato 3 novembre 2018) Maurizioda senatore di Forza Italia non può che avere una posizione critica nei confronti dell'attuale Governo Conte. L'esecutivo rappresenta il frutto di un accordo tra la Lega ed il Movimento Cinque Stelle. Da una parte c'è un alleato che, accordandosi con i grillini, secondo i forzisti Berlusconi in particolare sta tradendo l'elettorato VIDEO non rispettando il programma del centro-destra. Dall'altra, invece, c'è un movimento chevede come il fumo negli occhi e lo si percepisce dalle parole durissime con cui si è espresso sul Sindaco di Roma, Virginia Raggi, ma anche su figure che operano a livello nazionale. PerVirginia Raggi è un 'emblema di ignoranza' Maurizio, parlando a Ho scelto Cusano in onda su Radio Cusano Campus, non ha assolutamente badato a trattenersi nel giudicare in maniera nettamente negativa il. Nel giudicare ...