Galatasaray-Fenerbahce finisce in rissa | vera e propria caccia all’uomo al termine del

Galatasaray -Fenerbahce finisce in rissa : ANSA, - ROMA, 3 NOV - Tutto già visto, tutto già scritto, scontato. Al punto che i bookmakers nemmeno quotavano la possibilità che il derbyssimo Galatasaray-Feberbahce finisse in rissa . La super-sfida ...

Maxi rissa al termine di Galatasaray-Fenerbahce : in scena un tutti contro tutti : Galatasaray-Fenerbahce è sicuramente la partita più sentita in Turchia e anche questa volta il match non ha deluso le aspettative con un 2-2 finale. Le due tifoserie sugli spalti si sono date battaglia a colpi di cori, striscioni e coreografie, mentre nella fase finale dell'incontro, purtroppo, i giocatori di ambo le squadre hanno dato vita ad uno spettacolo indecente con una rissa che ha coinvolto tantissime persone e che sta facendo il giro ...