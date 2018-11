Furia Monchi | ' Rigore inesistente Perché la Roma deve stare zitta?'

corrieredellosport

: Lo spagnolo è una furia nel post-partita - Iamnaples : Lo spagnolo è una furia nel post-partita - fantagazzetta : #Roma, la furia di #Monchi dopo l'episodio da rigore a Firenze -

(Di sabato 3 novembre 2018) FIRENZE - 'Non ho mai parlato dell'arbitro e non voglio farlo, lui non è responsabilein campo è difficile. C'è il Var, e ilnon c'è. Ogni volta che guardo l'episodio mi arrabbio. Mi ...