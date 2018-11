Furia maltempo | abbattuta la foresta dei violini

Maltempo - le storie delle 12 vittime della Furia di vento e pioggia : Non c'è soltanto la disattenzione di chi sottovaluta l'allerta meteo. Tra le vittime di 48 ore di venti a oltre 100 chilometri orari e precipitazioni straordinarie su tutta l'Italia ci sono anche ...

Furia maltempo - i morti salgono a 10 : Roma, 30 ott., AdnKronos, - Si aggrava il bilancio delle vittime per l'ondata di maltempo che ha investito l'Italia negli ultimi giorni. Sale a dieci il numero dei morti con il ritrovamento del corpo ...

Maltempo in Liguria - la Furia dell’acqua si abbatte sulla diga del porto di Rapallo. Il momento del crollo : Il Maltempo in Liguria ha flagellato la costa con mareggiate spinta da raffiche di vento oltre i 150 km all’ora. Danni anche al porto di Rapallo, dove ha ceduto parte della diga: 19 persone che erano rimaste bloccate sui muraglioni – alcune delle quali in ipotermia – sono state salvate dopo ore dai vigili del fuoco mentre decine di yacht, tra cui quello della famiglia Berlusconi, hanno rotto gli ormeggi e spinti dal mare e dal ...