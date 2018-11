Forze disarmate in rivolta | Siamo alla sopravvivenza

ilgiornale

(Di sabato 3 novembre 2018) Sarà un centenario della Vittoria mutilato. Un centenario azzoppato dai tagli che - oltre a trasformare leArmate in una rimessa di dotazioni e strategie arrugginite - arrestano gli investimenti nella Difesa trasformandola in un'autentica Caporetto. Investimenti che i paesi più evoluti, a cominciare da una Francia nostra "concorrente" diretta nel Mediterraneo e nel Nord Africa, considerano imprescindibili per il prestigio e lo sviluppo economico."Di investimenti non si vede più manco l'ombra, ormai- tuona il generale in congedo Marco Bertolini, già comandante della Folgore, delleSpeciali e, da ultimo, del Comando Operativo Inter. "LeArmate sono sotto il minimo indispensabile per un paese della grandezza dell'Italia al centro di un Mar Mediterraneo in grande turbolenza. L'esercito è al logoramento. La Brigata Paracadutisti non ha quasi ...