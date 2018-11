Fisco - la rottamazione diventa extralarge : arriva il 'saldo e stralcio' : Un allargamento della rottamazione ter fino a renderla 'extralarge' e l'arrivo del saldo e stralcio . Il decreto fiscale si prepara a cambiare di nuovo, dopo le tensioni tra M5s e Lega, i sospetti di '...

Dl Fisco : verso rottamazione 'extralarge' : ANSA, - ROMA, 3 NOV - Una rottamazione che diventerebbe 'extralarge' e che comprenderebbe, alla fine, tutte le tipologie di debito con il fisco. Governo e maggioranza sono al lavoro per ampliare ...

Decreto Fisco : in Gazzetta condono - rottamazione ter - sconto sulle liti fiscali e stralcio delle vecchie cartelle sotto i mille euro : Doveva essere il provvedimento con cui “chiudere le cartelle sotto i 100mila euro per liberare milioni di italiani inconsapevoli ostaggi” del fisco. O almeno, così lo aveva descritto a metà giugno, il vicepremier Matteo Salvini. Si è trasformato invece in un piccolo condono tombale con al seguito rottamazione, sconti su liti pendenti e stralcio dei debiti fino a mille euro. Tutti provvedimenti che entreranno nella fase operativa con la ...

Manovra - in bozza dl Fisco rottamazione su sigarette elettroniche : Roma, 15 ott., askanews, - In arrivo novità per i produttori di sigarette elettroniche. Entra nell'ultima bozza del decreto fiscale la rottamazione dei debiti tributari dei soggetti obbligati al ...

Dl Fisco - “terza rottamazione farà calare di un altro 30% la riscossione ordinaria. Così nel primo anno incassi azzerati” : La terza rottamazione prevista dal decreto fiscale che il governo sta finendo di mettere a punto dovrebbe garantire 11 miliardi di incassi in cinque anni. Ma dalla relazione tecnica alla bozza del provvedimento emerge un effetto boomerang: il prossimo anno il gettito aggiuntivo, pari a 2,2 miliardi, sarà azzerato dal calo di introiti che la nuova definizione agevolata comporterà sul fronte della riscossione ordinaria (-2,1 miliardi) e in termini ...

Dl Fisco - arriva rottamazione ter delle cartelle : Esecutivo pronto a stringere i tempi sulla pace fiscale, già finita al centro della bufera con le opposizioni che parlano di un condono a tutti gli effetti. Tempi stretti dunque per il Decreto fiscale ...

Dl Fisco - la bozza : terza rottamazione con rate spalmate su 5 anni. Da luglio 2019 obbligo di scontrino elettronico : Una nuova rottamazione, la terza, più vantaggiosa delle precedenti volute dal Pd perché le rate saranno spalmate su cinque anni. Ci sarà poi la possibilità di fare pace con il fisco per le liti tributarie di ogni grado e giudizio. In parallelo arriva l’obbligo dello scontrino elettronico, oggi facoltativo. Partirà a luglio 2019 per 260mila soggetti con giro d’affari superiore a 400mila euro e sarà allargato a tutti dal gennaio 2020, ...

Fisco - si può fare pace e pagare in cinque rate. Arriva la nuova rottamazione : La novità riguarda le liti tributarie di ogni grado e giudizio decreto fiscale. Si potrà pagare un importo pari al valore della controversia o, se l’Agenzia delle Entrate ha perso in primo o in secondo grado, un importo pari alla metà della contestazione

Dl Fisco - da rottamazione ter ad Alitalia : ANSA, - ROMA, 6 OTT - La rottamazione ter delle cartelle esattoriali e la 'pace fiscale' per le liti tributarie, norme per la fatturazione elettronica, sterilizzazione dell'aumento di alcune accise e ...

Fisco : domani ultima rata - rottamazione al rush finale : rottamazione fiscale al rush finale. domani scade il pagamento della quinta e ultima rata della prima definizione agevolata, ma anche della seconda rata della cosiddetta rottamazione bis per i debiti ...

Fisco - rottamazione boom da 7 - 5 miliardi : ultima rata il primo ottobre : Volano i conti della rottamazione che prima della quinta ed ultima rata, in scadenza il primo ottobre prossimo, hanno superato le previsioni complessive di incasso che si fermavano a 7,2 miliardi. Al ...

Fisco - rottamazione 2016 : incasso 7 - 5 mld : 18.05 Gli incassi della 'rottamazione' 2016 hanno raggiunto i 7,5 miliardi. Lo si legge sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. La quarta rata della Definizione Agevolata 2016, scaduta a fine luglio, ha portato una dote di 1,03 mld che si aggiungono ai 6,5 entrati nel 2017. Ora entro il primo ottobre deve essere pagata la quinta e ultima rata. Le previsioni per il 2017 stimavano incassi di 5,1 mld nel 2017 e per le due rate del ...