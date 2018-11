Fiorentina-Roma diretta LIVE | occasione per Dzeko!

calcioweb.eu

: ?? La Fiorentina è imbattuta nelle ultime cinque partite casalinghe in campionato: un pareggio dopo quattro success… - OfficialASRoma : ?? La Fiorentina è imbattuta nelle ultime cinque partite casalinghe in campionato: un pareggio dopo quattro success… - SerieA : Al Franchi, la Fiorentina vuole ritrovare la vittoria che manca dalla 7ª giornata, contro la Roma che vorrà rilanci… - SkySport : ???? Serie ??? Femminile 6^ giornata ?? #Roma - #Orobica 3-0 ?? #Fiorentina - #Tavagnacco 2-0 ?? #Mozzanica - #Florentia… -

(Di sabato 3 novembre 2018) Nel secondo anticipo del sabato di Serie A, laospita al “Franchi” la, costretta a vincere per non perdere la scia di Inter e Napoli. Pioli cambia ancora il tridente, e propone Mirallas in avanti con Simeone e Chiesa. Ancora panchina per Pjaca, autore di prestazioni al di sotto delle attese. Nell’undici di Eusebio di Francesco sono tre le novità principali: Juan Jesus al centro della difesa al fianco di Fazio, Pellegrini in mediana e il 19enne Zaniolo alle spalle di Edin Dzeko. 21′ –a un passo dal vantaggio! Pellegrini riceve in posizione di trequartista e offre a Dzeko una palla superba, che il bosniaco non riesce a tenere bassa. Prima chance nitida per i giallorossi. 17′ – Chiesa scappa via sulla sinistra e scarica per Simeone, il quale salta il diretto avversario e prova il sinistro dal limite: palla sul ...