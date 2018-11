Fiorentina | Biraghi | ' Roma forte | ecco cosa serve'

Serie A Fiorentina - Biraghi : «Faremo di tutto per arrivare in Europa League» : FIRENZE - Cristiano Biraghi , difensore della Fiorentina , ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della prossima partita di campionato contro la Roma: " La Roma è una squadra che punta alla Champions , noi vogliamo fare meglio dell'anno scorso. Faremo di tutto per entrare in Europa ...

Fiorentina - Pioli : "Biraghi può migliorare. Pjaca meglio nell'ultima mezz'ora" : 53 anni e non sentirli. Pioli è in forma perfetta e sorride pensando al proprio compleanno visto che è iniziato alla grande "Perchè i miei ragazzi - dice il tecnico - mi hanno regalato delle ottime ...

Fiorentina - l’agente di Biraghi : “Tratta il rinnovo ma Inter e Milan lo stimano” : Cristiano Biraghi ha deciso in pieno minuti di recupero Polonia-Italia, partita vinta grazie al suo gol e molto importante da molti punti di vista. Se da una parte infatti la Nazionale allenata da Roberto Mancini si è salvata nel proprio girone di Nations League condannando allo stesso tempo la Polonia alla Lega B, dall’altra ha […] L'articolo Fiorentina, l’agente di Biraghi: “Tratta il rinnovo ma Inter e Milan lo ...

Serie A Fiorentina - Antognoni : «Orgogliosi di Biraghi - ha un gran carattere» : Lo ha detto Giancarlo Antognoni a margine dell'evento 'Estra per lo sport' che si è tenuto oggi a Prato. '' Biraghi è un giocatore che si impegna sempre al massimo - ha continuato il club manager ...

Fiorentina - Antognoni felice per Biraghi : “Gol in azzurro coronamento del lavoro fatto in viola” : Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni, premiato in mattinata all’evento organizzato da Estra nella sede del comune di Prato, ha parlato di Biraghi e del gol realizzato in Nazionale: “Mi ha fatto piacere perché ha realizzato una rete decisiva un ragazzo che si impegna sempre al massimo. Il gol é stato il coronamento del lavoro fatto in questi due anni a Firenze. La sua dedica particolare ad Astori è stata ...

Serie A - Fiorentina-Atalanta 2-0 : in gol Veretout - rigore - e Biraghi : La Fiorentina in casa non sbaglia un colpo. La squadra di Pioli, infatti, supera anche l'Atalanta per 2-0 e prosegue la striscia vincente al Franchi che in stagione conta 4 partite e 4 vittorie. A ...

Fiorentina - Biraghi sfida la Lega Serie A : "La fascia di Astori non si tocca" : Sono già passati sei mesi dalla morte di Davide Astori ma la figura del capitano della Fiorentina è ancora viva nelle menti di tutti gli appassionati di calcio, soprattutto in quella dei tifosi viola ...

