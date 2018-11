Fiorentina bella e sciupona | la Roma si salva in extremis | Florenzi nasconde limiti

sportfair

(Di sabato 3 novembre 2018) La squadra viola domina nel primo tempo ma non capitalizza le occasioni create, lasi sveglia nel finale e pareggia i conti conLagioca ma sciupa troppo, lasonnecchia per oltre un’ora prima di alzare i giri del motore e trovare inun gol fondamentale per non allontanarsi ulteriormente dalla zona Champions. Luciano Rossi/LaPresse Pioli può ritenersi soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori, anche se mastica amaro per la leggerezza di Lafont nel finale che costa il pari di. Bel gioco e verticalizzazioni dei viola, che sfondano sulla sinistra con un Chiesa indemoniato, abile a lasciare di sasso con le sue accelerazioni prima Juan Jesus e poi Fazio. Lamessa in campo da Eusebio Di Francesco pecca invece di personalità, Zaniolo non brilla in mezzo al campo e Under combina la frittata del gol della, ...