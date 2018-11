Fiocco rosa in casa Negramaro È nata Stella Sangiorgi

Fiocco rosa in casa Juventus : è nata Vera Nil - figlia del presidente Andrea Agnelli : Andrea Agnelli festeggia oggi la nascita di Vera Nil, la modella turca Deniz Akalin ha partorito oggi Fiocco rosa in casa Juventus. Il presidente bianconero, Andrea Agnelli, 43 anni, è diventato papà di Vera Nil. Lo annuncia il club bianconero, congratulandosi con Agnelli e con la compagna, la modella turca Deniz Akalin. “Una nuova gioia per il presidente Agnelli e Deniz Akalin: questa mattina è nata infatti la piccola Vera Nil, che ...

Fiocco rosa in tv. È nata la figlia di Laura Barriales : la foto sui social : “Finalmente ti ho con me, figlia mia”. Una frase semplice che racchiude tutta la felicità di una donna che è diventata mamma e una foto che la ritrae con la sua piccola in braccio dalla clinica Sant’Anna di Lugano. Così Laura Barriales ha annunciato la nascita della sua prima figlia, Melania. La bambina è arrivata in un periodo particolarmente felice per la showgirl, a un anno dalle nozze con l’imprenditore Fabio Cattaneo. La piccola è ...

Fiocco rosa per Laura Barriales : “Finalmente ti ho con me, figlia mia” scrive Laura Barriales annunciando sui social la nascita della sua prima figlia. La showgirl è diventata mamma di Melania e mostra in uno scatto dalla clinica Sant’Anna di Lugano la neonata tra le sue braccia.

Fiocco rosa a sorpresa in trattoria e i clienti aiutano la bimba a nascere : Fiocco rosa in una trattoria a Pianzano, in provincia di Treviso. La mamma, Sara Pollesel, che gestisce la trattoria insieme a suo marito, era convinta di essere solo al terzo mese di gravidanza. Anche perché così le era stato detto dai medici che aveva precedentemente consultato. Invece no, sorpresa, era già all"ottavo mese! La signora quel giorno aveva un gran mal di schiena, ma soffrendone spesso, non aveva dato molto peso ai suoi dolori. ...

Milano Pittarosso Pink parade : il Fiocco rosa umano più grande del mondo : La Pittarosso Pink parade – la grande onda rosa che il 28 ottobre prossimo, come ogni anno invaderà le strade

Fiocco rosa in casa Dimarco : il calciatore annuncia la nascita della figlia [FOTO] : Il giocatore Parma, Federico Dimarco, cresciuto nell’Inter, ha avuto una bimba dalla sua compagna Giulia Mazzocato. Il difensore sui social con una foto ha annunciato il lieto evento. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Fiocco rosa in casa Dimarco: il calciatore annuncia la nascita della figlia [FOTO] sembra essere il primo su ...

Fiocco rosa : Spencer di Pretty Little Liars e Mike di Suits diventano genitori : L'attrice Troian Bellisario diventata famosa per aver interpretato il ruolo di Spencer nella serie tv Pretty Little Liars è diventata mamma. [VIDEO]Dopo una gravidanza portata avanti in silenzio e lontano dalle telecamere, la giovane attrice insieme al marito Patrick J. Adams ha dato l'annuncio tramite il suo profilo Instagram con un tenero messaggio. Non riesco ad esprimere quanto sono grata in questo momento. Le persone ci hanno protetto e ...

Fiocco rosa in casa azzurra : Osmany Juantorena è di nuovo papà : Da parte di tutto il mondo della pallavolo italiana a Osmany e Glenda vanno i più sentiti auguri per il lieto evento. NEWS Nazionale Seniores Femminile

Tennis – Fiocco rosa per John Inser : il tennista diventato papà della piccola Hunter Grace [GALLERY] : John Isner è finalmente diventato papà: la moglie Madison ha dato alla luce la loro prima figlia, la piccola Hunter Grace Tramite un post su Instagram il Tennista americano John Isner ha annunciato di essere diventato papà. La moglie Madison ha infatti dato alla luce la loro prima figlia, la piccola Hunter Grace. Inser ha espresso via social tutta la sua felicità per il lieto evento: “la mia vita è cambiata per sempre da quando questa ...

Lorena Bianchetti incinta a 44 anni : Fiocco rosa per la conduttrice : Lorena Bianchetti incinta del primo figlio a 44 anni Gravidanza inaspettata per Lorena Bianchetti. Proprio quando non ci sperava più, la conduttrice Rai è rimasta incinta. Ad annunciarlo la futura mamma al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 19 settembre. “Aspetto una bambina. Sono al quarto mese, sta procedendo tutto bene (anche se sono […] L'articolo Lorena Bianchetti incinta a 44 anni: fiocco rosa per la ...

Daniel Craig e Rachel Weisz sono diventati genitori : Fiocco rosa per la coppia : L'attrice, 48enne, ha partorito una bambina, avuta con il collega 50enne divenuto celebre in tutto il mondo per aver interpretato il ruolo di James Bond e che ha sposato, privatamente, nel 2011. La ...