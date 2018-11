Ferrari e Vettel | guai a farsi prendere dal panico

F1 - De la Rosa : «La Ferrari doveva proteggere Vettel» : ROMA - Sebastian Vettel doveva essere difeso quando ha commesso errori, ma la Ferrari non gli è stata di supporto. Severissimo il giudizio di Pedro De la Rosa, ex sviluppatore della Rossa, sulla ...

Ferrari non è riuscita a 'proteggere' Vettel secondo Pedro De la Rosa : ... uniti al fatto che la Ferrari non lo ha protetto, hanno fatto si che la scuderia di Maranello perdesse il campionato del mondo'. Alla domanda su cosa intenda quando dice che la Ferrari non ha '...

F1 - Sebastian Vettel rivela : “Non abbiamo mai avuto una Ferrari dominante. Le critiche e le pressioni? Fanno parte del gioco” : Ormai è noto: il Mondiale 2018 di Formula Uno è andato in archivio e Lewis Hamilton si è laureato per la quinta volta in carriera campione. Sebastian Vettel è lo sconfitto e non ci sono dubbi. Il Ferrarista non è riuscito neanche quest’anno a centrare il bersaglio grosso come si era prefissato e, con due gare ancora da disputare, la testa va già al 2019. Seb, intervistato da Roberto Chinchero di it.motorsport.com, ha analizzato i motivi di ...

F1 - Vettel a cuore aperto : “sogno il Mondiale con la Ferrari - il mio futuro è qui. Raikkonen? Ecco perché andiamo d’accordo” : Il pilota della Ferrari ha parlato di vari temi, soffermandosi sul suo prossimo compagno di squadra e sui progetti per il proprio futuro Quattro titoli mondiali già in tasca, gli ultimi due conclusi al secondo posto dietro una Mercedes apparsa nella seconda parte di stagione piuttosto superiore. Sebastian Vettel però non si arrende, le parole sussurrate ad Hamilton subito dopo il Gp del Messico lo sottolineano. L’anno prossimo ha ...

Hamilton : 'Vettel e Ferrari fortissimi - batterli è stata dura' : 'Come ho festeggiato il quinto titolo? Sono tornato a Los Angeles dove c'erano i miei cani , Roscoe e Coco; n.d.r., lunedì ho fatto riunioni tutto il giorno e la sera ho festeggiato con un cena con ...

F1 - Villeneuve mette in guardia la Ferrari : “per vincere il Mondiale serve il Vettel visto in Messico - ma…” : L’ex pilota canadese si è soffermato sul futuro della Ferrari, sottolineando come serva il Vettel visto in Messico per vincere i titoli mondiali La prestazione fornita da Sebastian Vettel in Messico ha convinto e non poco Jacques Villeneuve, da sempre molto critico circa il comportamento del tedesco e della Ferrari. photo4/Lapresse Il canadese ha esaltato l’atteggiamento mostrato in pista dal quattro volte campione del mondo, ...

F1 - Lewis Hamilton su Sebastian Vettel : “Guidare una Ferrari che non vince da tempo è un peso non indifferente” : 71 vittorie, 132 podi, 81 pole e 5 titoli mondiali in carriera. Sono questi i numeri impressionanti di Lewis Hamilton, riferimento indiscusso del Circus della Formula Uno, laureatosi ancora una volta campione del mondo della massima categoria dell’automobilismo. Lewis, a bordo della Mercedes, ha conquistato il suo quinto iride con merito grazie ad un’eccezionale costanza di rendimento valsa 9 vittorie, 9 pole e 15 podi ...

F1 - Maurizio Arrivabane : “La Ferrari non molla - si lotta per il Mondiale costruttori. Vettel? Stiamogli vicini” : Maurizio Arrivabene si è complimentato con Lewis Hamilton per la vittoria nel Mondiale piloti ma il team principal della Ferrari non getta ancora la spugna per quanto riguarda il titolo costruttori che matematicamente può ancora essere conquistato dalla Ferrari. La scuderia di Maranello, infatti, è attardata di 55 punti dalla Mercedes quando mancano ancora due gare al termine della stagione: servirà una rimonta importante tra Brasile e Abu Dhabi ...

F1 - Ferrari - Vettel : 'Complimenti ad Hamilton per il titolo - ma per il sottoscritto è un momento orribile' : Il Gran Premio del Messico , diciannovesima prova stagionale del Mondiale 2018 di Formula Uno, ha incoronato Lewis Hamilton campione del mondo per la quinta volta in carriera. Un traguardo prestigioso per l'inglese della Mercedes che raggiunge così un mito dell'automobilismo come Juan Manuel Fangio. Ad Hamilton sono giunti anche i ...

F1 Ferrari - Vettel : «Per Hamilton vittoria meritatissima» : CITTA' DEL MESSICO - Sebastian Vettel si congratula con Lewis Hamilton, campione del mondo per la quinta volta grazie al quarto posto conquistato nel Gp del Messico, dove il tedesco si è piazzato secondo, davanti al compagno di squadra Kimi Raikkonen. 'E' una vittoria meritatissima ...

F1 - Ecclestone sulla crisi Ferrari : 'Vettel è stato lasciato solo' : La Ferrari avrebbe potuto farlo, ma da loro c'è molta politica e Sebastian è rimasto solo ". Continuando con la propria disamina, Ecclestone è certo che la prematura scomparsa di Sergio Marchionne ...

F1 - Ferrari - Vettel : 'Fatichiamo a trovare il giusto equilibrio sul giro veloce' : Continuando con la propria disamina il quattro volte campione del mondo ha aggiunto: " La difficoltà sta nel fatto che non ci sono aderenza e carico aerodinamico, per cui si scivola parecchio e gli ...

F1 – Giornata faticosa per la Ferrari in Messico - l’analisi di Vettel : “è stato difficile far funzionare la macchina - ma…” : Le parole di Sebastian Vettel al termine della prima Giornata di prove libere del Gp del Messico E’ terminata la prima Giornata di prove libere del Gp del Messico: Giornata faticosa per la Ferrari, con Vettel che ha chiuso le Fp2 solo al settimo posto. Il team di Maranello deve lavorare sodo in vista dell’importante Giornata di qualifiche di domani. Vettel ha analizzato molto nel dettaglio la sua prima Giornata di prove, ...

F1 – Terminate le Fp1 in Messico : le Red Bull fanno il vuoto - molto più dietro le Ferrari di Vettel e Raikkonen [TEMPI] : All’Autodromo Hermanos Rodriguez il primo a brillare è Max Verstappen: il pilota della Red Bull segna il tempo più veloce nelle prime prove libere del Gp del Messico Il weekend del terzultimo appuntamento del campionato mondiale di F1 è appena iniziato grazie alle prime prove libere scese in pista all’Autodromo Hermanos Rodriguez. Con Lewis Hamilton ad un passo dal titolo mondiale, le Fp1 del Gp del Messico hanno dato il loro ...