Fedez | record per il singolo dedicato al figlio Leone | Prima di ogni cosa sorprende

Fedez - utile record per la sua Zedef. Battuto l'ex socio J-ax : MILANO - Balzano a 1,5 milioni nel 2017 gli utili di Zedef, la società di Fedez . La società - secondo quanto emerge dal bilancio visionato da Radiocor - ha registrato il leggero calo dei ricavi, ...

Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni/ Record di interazioni su Instagram : superati i 34 milioni in pochi giorni : Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni: Fabio Rovazzi dice la sua sulle nozze dei Ferragnez che tornano a Milano in attesa di decidere dove andare in luna di miele.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 08:30:00 GMT)