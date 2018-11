Tennis : Federer ko - Djokovic in finale : ANSA, - ROMA, 3 NOV - Novak Djokovic è il secondo finalista del torneo Atp di Parigi-Bercy. Il serbo in semifinale ha battuto il rivale di sempre, lo svizzero Roger Federer, con il punteggio di 7-6, 5-...

Parigi - Djokovic vince la battaglia con Federer : finale contro Kachanov : Il campione di oggi e quello di domani. Sarà tra Novak Djokovic e Karen Kachanov la finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il serbo, che da lunedì sarà di nuovo numero uno del mondo, ha legittimato il suo ritorno in vetta con una semifinale epica contro Roger Federer. Più di tre ore di battaglia, 3 ore e 2 minuti per la precisione, che hanno mandato in estasi il pubblico ...

Tennis - Masters 1000 Parigi Bercy 2018 : Novak Djokovic batte Roger Federer dopo tre ore di intensa battaglia - il posto in finale è suo : Sarà Novak Djokovic l’avversario del russo Karen Khachanov in finale. Il serbo ha vinto la sfida numero 47 contro Roger Federer con il punteggio di 7-6(6) 5-7 7-6(3), ma gli ci son volute tre ore per venire a capo dei problemi che gli ha posto lo svizzero, che dimostra di valere ancora il livello di gioco mostrato oggi, a dispetto delle numerose voci critiche che si sono levate a seguito dei suoi ultimi risultati e di alcuni problemi in ...

Coppa Davis 2019 - verso un boicottaggio generale da parte dei big? Federer e Djokovic hanno già declinato l'invito : La decisione del numero uno del mondo potrebbe essere presa da molti altri tennisti e potrebbe davvero essere un colpo decisivo alla credibilità della nuova Coppa Davis. CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS ...

Coppa Davis 2019 - verso un boicottaggio generale da parte dei big? Federer e Djokovic hanno già declinato l’invito : Non parte sicuramente sotto i migliori auspici la Coppa Davis 2019. La nuova formula ha stravolto completamente quella storica e molti dei big del circuito, a partire da Roger Federer e Novak Djokovic, hanno già fatto capire di non gradire assolutamente questa rivoluzione e sono intenzionati a non partecipare. Il nuovo format è stato voluto e creato dalla società Cosmos, di proprietà del giocatore del Barcellona Gerard Piqué, e dall’ITF, ...

Federer-Djokovic - semifinale Parigi-Bercy 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Roger Federer e Novak Djokovic si affronteranno quest’oggi nella semifinale del Masters1000 2018 di Parigi-Bercy (Francia). Si tratterà addirittura della 47ma contesa tra due tennisti che hanno segnato un’era indelebile di questo sport. Il serbo conduce i precedenti per 24-22. Sarà proprio Djokovic a partire con i favori del pronostico. Il vincitore di Wimbledon 2018 è reduce da una striscia positiva di 21 incontri ed ha vinto ...

Atp Parigi Bercy - Federer show - ko Nishikori! Semifinale con Djokovic : Venendo alla cronaca, Federer appare sin da subito diverso rispetto alla versione di Shanghai e anche di Basilea: più rapido con le gambe, più incisivo al servizio, più continuo con da fondo, ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : Zverev fuori con Khachanov - avanti Thiem - Djokovic e Federer : Si vanno a delineare le semifinali del Masters 1000 di Parigi-Bercy: oggi nei quarti di finale la sorpresa di giornata la firma il russo Karen Khachanov, che prende letteralmente a pallate il tedesco Alexander Zverev, e domani sfiderà l’austriaco Dominic Thiem, che batte in rimonta lo statunitense Jack Sock. Rimonta vincente anche per il serbo Novak Djokovic sul croato Marin Cilic, mentre in tarda serata lo svizzero Roger Federer regola in ...

Federer-Djokovic - semifinale Parigi Bercy 2018 : programma - orario e tv : La seconda delle semifinali del Masters 1000 di Parigi-Bercy vedrà opposti il serbo Novak Djokovic e l’elvetico Roger Federer: la sfida andrà in scena domani, sabato 3 novembre, non prima delle ore 16.30. Prima dei due scenderanno in campo il russo Karen Khachanov e l’austriaco Dominic Thiem, alle ore 14.00, per la prima partita che determinerà i finalisti di domenica. Oggi nei quarti di finale il serbo ha superato il croato Marin ...